Una eventual contienda electoral entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado llegó a la conversación en la Casa Blanca, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una breve respuesta sobre la posibilidad de que ambas políticas se enfrenten en las urnas. El mandatario calificó el escenario de “interesante”, en medio de las conversaciones que buscan una transición democrática en Venezuela.

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“Bueno, eso sería interesante”, respondió Trump ante la prensa cuando le preguntaron si le gustaría ver a la presidenta interina venezolana y a la líder opositora competir en unas eventuales elecciones. El presidente estadounidense no ofreció más detalles sobre su opinión ni precisó si respalda una candidatura específica.

La declaración se conoce mientras avanza un proceso de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición venezolana, en el que Machado no participa directamente. Las conversaciones incluyen asuntos como una reforma de la comisión electoral, considerada relevante para establecer condiciones que permitan celebrar comicios democráticos. Por ahora, no hay una fecha definida para las elecciones.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también se pronunció sobre las negociaciones y confirmó el respaldo de la administración Trump a ese esfuerzo político. El funcionario recibió el viernes anterior en Washington a Dinorah Figuera, quien lidera desde agosto un bloque opositor que mantiene conversaciones con el chavismo.

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“Este esfuerzo tiene nuestro apoyo, el de los más altos niveles del Gobierno norteamericano, y creo que es importante enfocarse en eso. Le deseamos toda la suerte”, manifestó Rubio ante la prensa al comienzo de su encuentro con Figuera.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que el proceso debe involucrar a distintos sectores de la sociedad venezolana y conducir a elecciones legítimas. En ese sentido, afirmó que el diálogo “sin duda tiene que resultar en elecciones libres y democráticas”, aunque advirtió que la transición también requiere instituciones capaces de sostener el sistema democrático.

Rubio describió las conversaciones como un “proceso difícil”, pero expresó confianza en que continúen avanzando. Además, insistió en que el objetivo de Washington no consiste únicamente en que Venezuela celebre comicios pronto, sino en que el país cuente con una democracia estable y con instituciones que puedan gobernarlo de manera permanente.

Por su parte, Figuera explicó que las conversaciones buscan establecer las condiciones y los pasos necesarios para convocar elecciones. La dirigente agradeció a Estados Unidos por abrir “este camino de esperanza para Venezuela”, en referencia a los acontecimientos del 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.