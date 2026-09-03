El nuevo acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez ya provoca cuestionamientos desde la oposición venezolana. Una de sus principales voces pidió conocer los detalles del pacto y advirtió que el petróleo del país no puede quedar en manos de un régimen que considera ilegítimo.

Sigue a PULZO en Discover

“Queridos venezolanos, en las últimas horas se ha anunciado un acuerdo de gran escala en materia petrolera entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Delcy Rodríguez”, señaló la dirigente en un mensaje dirigido a los ciudadanos. También reconoció que el anuncio ha despertado “tristeza, rabia” y preocupación por el futuro de Venezuela.

Vea también: Delcy Rodríguez confirmó elecciones en Venezuela, pero dejó una duda grande en el aire

Lee También

Venezolanos,

Mi mensaje para ustedes a propósito del acuerdo energético anunciado entre Estados Unidos y el régimen:https://t.co/eXZBrqpXHg pic.twitter.com/Sd3048Kwgk — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 3, 2026

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que todavía no se conoce con precisión qué contempla el acuerdo. “Aún no se conoce el verdadero alcance de este acuerdo. ¿Quién firma? ¿Qué es lo que realmente se firma? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién da las garantías? ¿Cómo beneficia esto a los venezolanos?”, planteó.

Machado sostuvo que Venezuela necesita inversiones de gran escala, pero consideró que el petróleo por sí solo no resolverá la crisis del país. A su juicio, también se requieren electricidad, puertos operativos, seguridad jurídica, infraestructura y condiciones que permitan integrar las diferentes cadenas productivas.

“Pero el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano”, afirmó, al defender que cualquier desarrollo de los recursos naturales debe estar acompañado por instituciones legítimas y reglas transparentes.

Vea también: El negocio redondo de Gilinski en Venezuela: ahora le apunta al petróleo

En ese sentido, planteó un modelo basado en cinco pilares: un marco legal público, una agencia venezolana de hidrocarburos independiente, licitaciones abiertas, un régimen fiscal estable y competitivo, y seguridad jurídica con arbitraje internacional.

La propuesta busca atraer capitales a largo plazo bajo condiciones de rentabilidad y menor riesgo, pero también garantizar que el Estado venezolano reciba beneficios cuando aumenten los precios del petróleo.

La dirigente insistió en que la recuperación del sector energético debe formar parte de una reconstrucción nacional mucho más amplia. “Venezuela vale mucho más que su petróleo”, afirmó, antes de señalar que el objetivo final debe ser mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.