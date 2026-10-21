María Corina Machado convocó a una jornada de protestas en Venezuela para este jueves 22 de octubre de 2026, con el propósito de exigir una fecha definitiva para las elecciones presidenciales de 2027, el regreso de la dirigente opositora al país y la liberación de los presos políticos.

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La convocatoria, divulgada por la líder de la oposición en sus redes sociales, se produce en medio de las presiones para acelerar la transición política venezolana, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de este año.

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“Venezuela va a ser libre”, expresó Machado al llamar a los ciudadanos a movilizarse y mantener la presión para que el país avance hacia un proceso electoral con garantías. La dirigente, ganadora del Premio Nobel de Paz, permanece en el exilio en Panamá, mientras su movimiento político, Vente Venezuela, respalda su regreso y promueve una salida democrática a la crisis institucional.

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La principal exigencia de la movilización es que las autoridades establezcan una fecha concreta para los comicios presidenciales del próximo año. De acuerdo con la convocatoria, la oposición plantea como referencia el 24 de julio de 2027, día en que se conmemora el nacimiento de Simón Bolívar. Sin embargo, la fecha definitiva de las elecciones sigue siendo uno de los puntos centrales de la presión política.

Trump habló de una posible contienda entre Machado y Delcy Rodríguez

El llamado de Machado también se produce en un momento de expectativa por el rumbo que tomará Venezuela bajo el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió el liderazgo del Ejecutivo tras la salida de Maduro del poder.

En medio de este panorama, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado recientemente sobre la posibilidad de que Machado y Rodríguez se enfrenten en una contienda electoral. Su respuesta fue breve: “Sería interesante”.

“¿Le gustaría ver a @delcyrodriguezv enfrentando a @MariaCorinaYA en una elección presidencial en Venezuela?” — @POTUS: “eso sería interesante.” https://t.co/LYxndS93yt — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) October 19, 2026

La declaración pone sobre la mesa uno de los escenarios que podrían marcar la disputa por el poder en Venezuela, aunque no constituye una confirmación de que ambas dirigentes vayan a participar en las elecciones de 2027. Para que ese escenario se concrete, todavía deben definirse las condiciones del proceso, el calendario electoral y las garantías para la participación de la oposición.

La presión de Machado también tiene un componente simbólico. Su convocatoria llega tres años después de que ganara de manera contundente las primarias opositoras de 2023, un resultado que la consolidó como una de las principales figuras contra el chavismo.

Ahora, la dirigente busca que ese respaldo se traduzca en condiciones concretas para una transición democrática. La liberación de los presos políticos, su regreso a Venezuela y la fijación de una fecha verificable para las elecciones son parte de las exigencias con las que pretende mantener la movilización ciudadana.

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Mientras avanzan las conversaciones respaldadas por Estados Unidos, la jornada del 22 de octubre será una nueva prueba de la capacidad de la oposición para presionar al gobierno interino y poner el calendario electoral en el centro del debate político venezolano.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.