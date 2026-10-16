El depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, volvieron a acaparar la atención internacional tras comparecer nuevamente en una audiencia pública celebrada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos. En esta nueva diligencia judicial ante el juez federal Alvin Hellerstein, la pareja fue retratada con un evidente desgaste físico, luciendo mucho más delgados y visiblemente afectados tras pasar varios meses tras las rejas en una prisión federal de alta seguridad en Brooklyn, bajo un régimen estricto que les prohíbe el acceso a periódicos y a internet, aunque les permite comunicación telefónica limitada con sus familiares y abogados defensores.

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Durante la sesión judicial, que se llevó a cabo este 15 de octubre y en la cual ambos se declararon no culpables, el foco de atención se centró en los nuevos cargos que les fueron imputados. De acuerdo con la acusación formal de la justicia estadounidense, Maduro y Flores enfrentan graves señalamientos por una supuesta conspiración orientada a torturar a opositores políticos y a miembros de la fuerza militar que fueron señalados de ejecutar acciones en contra del régimen chavista, todo ello con el objetivo primordial de conservar el poder a cualquier costo en territorio venezolano.

Nicolás Maduro y Cilia Flores / X @NotiExpressColo

Debido a que las estrictas normas de la sala judicial prohíben de manera tajante el ingreso de cámaras fotográficas o de televisión, el registro visual de la comparecencia quedó documentado a través de los bocetos elaborados por la reconocida artista judicial Jane Rosenberg. En las ilustraciones presentadas se observa a un Nicolás Maduro notablemente delgado en comparación con las primeras imágenes difundidas tras su captura por parte de las fuerzas estadounidenses. A pesar de intentar mantener una postura firme y calificar las imputaciones como “acusaciones falsas”, los medios internacionales y los reportes de la audiencia señalaron que el exmandatario se mostró inquieto, cambiando de posición constantemente e intercambiando múltiples comentarios con su equipo legal, distando mucho de la actitud relajada y sonriente que mostró durante sus apariciones previas en el mes de marzo.

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Por su parte, Cilia Flores exhibió un semblante completamente diferente, marcado por el silencio y una actitud obediente ante los requerimientos del juez Hellerstein. Este comportamiento coincide con las recientes solicitudes presentadas por su defensa a principios del mes de octubre, en las que pedía la concesión de prisión domiciliaria argumentando graves problemas cardíacos que afectan su salud. Mientras avanza este complejo proceso judicial en los estrados neoyorquinos, el futuro legal de la pareja se torna cada vez más oscuro, enfrentando un juicio de alta repercusión geopolítica que continúa revelando los tentáculos de la represión sistemática en el país vecino.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.