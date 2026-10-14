Tras las extradiciones de Álex Saab y Álvaro Pulido, el tablero judicial internacional volvió a encender las alarmas sobre quiénes son los siguientes objetivos prioritarios en la mira de los Estados Unidos dentro del entramado de poder del régimen venezolano. Aunque la relación divulgada no constituye una lista oficial de solicitudes en curso o acordadas, reportes de inteligencia e investigaciones periodísticas exponen los expedientes de siete figuras clave del chavismo vinculadas con redes de narcotráfico, corrupción sistemática, lavado de activos y evasión de sanciones económicas, según informó Semana.

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El primer bloque de la denominada ‘lista negra’ incluye a familiares directos del exmandatario. Entre ellos destaca Nicolás Maduro Guerra, conocido popularmente como ‘Nicolasito’, hijo del líder chavista y quien ha ocupado escaños políticos dentro de la estructura oficialista, figurando de manera reiterada en expedientes de escrutinio norteamericano. A él se suma Walter Jacob Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores e hijastro de Maduro, cuyo nombre ha sido vinculado por agencias de inteligencia en reportes de interés investigativo, aunque sin una acusación formal ratificada públicamente en tribunales estadounidenses hasta la fecha.

El expediente de mayor resonancia internacional lo encabeza el empresario colombiano Álex Saab, cuyas redes de contratación vinculadas al programa de alimentos subsidiados CLAP lo mantuvieron bajo la lupa global hasta su reciente traslado a territorio estadounidense en mayo de 2026, un movimiento clave para desentrañar las finanzas oscuras del régimen. En la misma línea de operadores financieros y jerarcas destituidos sobresale Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y exvicepresidente ejecutivo, arrestado en abril de 2024 tras estallar la trama corrupta conocida como ‘PDVSA-Cripto’, además de arrastrar cargos históricos por narcotráfico y violación de sanciones, junto al exmagistrado Maikel Moreno en los reportes de posibles entregas a la justicia norteamericana.

Junto a El Aissami aparece Samark López Bello, señalado por el Departamento del Tesoro desde 2017 como su presunto testaferro y operador financiero principal, capturado también en Venezuela en 2024 bajo las pesquisas internas por el desfalco petrolero. El entramado de seguridad y espionaje del régimen también aporta nombres de peso, como el de Pedro Luis Martín-Olivares, exjefe de Inteligencia Económica del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sobre quien pesa una acusación formal por tráfico internacional de cocaína y una millonaria recompensa ofrecida por Washington para lograr su captura.

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Finalmente, el listado de perfiles bajo seguimiento lo completa el empresario Raúl Gorrín, propietario de la cadena Globovisión, vinculado recurrentemente a investigaciones por redes de sobornos internacionales y lavado de dinero destinado a funcionarios del alto gobierno. Aunque no existe confirmación oficial de fechas para una eventual extradición colectiva, la presión diplomática y el avance de los expedientes en cortes federales mantienen en máxima tensión al círculo cercano del chavismo, que ve cómo el cerco judicial del Departamento de Justicia estadounidense continúa estrechándose sobre sus principales alfiles económicos y políticos.

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