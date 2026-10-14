Una solicitud de ambulancia fue puesta en duda y llegó a ser considerada falsa mientras Christa Pike seguía con vida después de un intento de ejecución en Tennessee, Estados Unidos. Grabaciones del servicio de emergencias 911 dejaron al descubierto la cadena de confusiones que retrasó el ingreso del personal médico a la prisión donde estaba recluida.

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Los registros, divulgados en octubre, corresponden a la noche del 30 de septiembre, cuando las autoridades intentaron ejecutar a Pike en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville. La mujer sobrevivió al procedimiento y tuvo que ser trasladada a un hospital, mientras se multiplicaban las preguntas sobre la actuación de los funcionarios y los protocolos aplicados.

Según las grabaciones obtenidas por Associated Press, la primera comunicación advertía que la reclusa no había fallecido después de recibir el medicamento empleado en el procedimiento. Sin embargo, los operadores no lograron confirmar de inmediato la solicitud de asistencia, debido a que quien llamó no contaba con el código de verificación requerido.

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“Hemos estado llevando a cabo una ejecución esta noche. Le hemos administrado 10 gramos de pentobarbital. La persona aún no ha fallecido. Esto comenzó hace aproximadamente una hora. Estamos solicitando una ambulancia”, se escucha en el audio.

La demora quedó reflejada en las comunicaciones posteriores. En una de ellas, los operadores señalaron que sus supervisores habían clasificado el aviso como una llamada falsa y que, según esa información, no se necesitaba ayuda médica en Riverbend.

“Según los supervisores del DEC, nos han informado que se trata de una llamada falsa. No se necesita asistencia médica en la prisión de Riverbend”, fue la respuesta inicial.

La situación cambió cuando otro trabajador insistió en que un funcionario estatal esperaba en la entrada para permitir el ingreso de los equipos de emergencia.

La abogada advirtió que Pike necesitaba atención urgente

Kelly Gleason, representante legal de la reclusa, también llamó al 911 para explicar que su clienta seguía respirando y requería asistencia inmediata. En la comunicación, aclaró que Pike había pasado por las etapas previstas del procedimiento, pero no había muerto.

La ambulancia pudo ingresar aproximadamente a las 9:11 p. m., más de media hora después de la primera llamada. Pike fue llevada a un hospital, donde permaneció bajo atención médica durante varios días, antes de regresar a un centro penitenciario.

“Mi clienta, Christa Gail Pike, está siendo ejecutada por el Estado. Ha completado las etapas del protocolo y, según la última información que tenemos del abogado presente, sigue viva y respira, pero necesita atención médica inmediata para salvar su vida”, indicó la jurista.

Christa Pike (The woman who murdered & mutilated victim Colleen Slemmer) Update -911 call released- For those following, I still can’t get over the oxymoronic situation that occured. Thankfully, Pike is behind bars again and hopefully, her next execution will be scheduled sooner rather than later. #ChristaPike — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) October 13, 2026

Tennessee abrió una investigación por el procedimiento

Tras lo ocurrido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación independiente y suspendió nuevas ejecuciones mientras se examinan las circunstancias del caso. También se ordenó preservar pruebas relacionadas con el procedimiento, incluidos documentos médicos y registros de las comunicaciones.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, su compañera de estudios, ocurrido en 1995. La divulgación de los audios puso el foco no solo en el intento fallido de ejecución, sino también en la respuesta de las autoridades cuando se hizo evidente que la mujer seguía con vida.

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