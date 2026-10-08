Ángel Carrasco, de 31 años, fue detenido en Nueva York por su presunta responsabilidad en la muerte de Nathaly Ramírez, de 23 años, y las lesiones que sufrió su propia hija, una bebé de ocho meses.

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El caso ha causado conmoción en Estados Unidos luego de que se difundieran imágenes del sospechoso sonriendo y sin ningún tipo de remordimiento, mientras era escoltado por agentes policiales tras su captura.

De acuerdo con información de CBS New York, el hombre fue arrestado durante la noche del miércoles 7 de octubre, después de que las autoridades adelantaran una búsqueda para localizarlo.

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La detención se produjo en una vivienda de un conocido en El Bronx, el mismo sector donde ocurrió el hecho. Carrasco es señalado de haber empujado a la mujer y a la niña desde el balcón de un apartamento ubicado en el piso 15 de un edificio residencial.

Angel Carrasco GRINS MANIACALLY after arrest for allegedly throwing his ex-gf and 8-month-old KID off 15TH FLOOR Bronx balcony https://t.co/ZpYbmumBKu — RT (@RT_com) October 8, 2026

Qué se sabe del caso de Nathaly Ramírez en Nueva York

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del martes 6 de octubre en un edificio de Olinville Avenue, en el vecindario de Allerton, en El Bronx. Según los reportes policiales citados por medios estadounidenses, los agentes llegaron al lugar poco antes de las 3:40 a. m. y encontraron a la joven y a su hija con lesiones compatibles con una caída.

Ramírez fue trasladada a un centro médico, donde falleció. La bebé también recibió atención hospitalaria y, aunque inicialmente permaneció en estado crítico, reportes posteriores indicaron que su condición se había estabilizado. La niña continúa bajo atención médica, según la información difundida por medios que siguen el caso.

¿Qué cargos enfrenta Ángel Carrasco?

Según la información publicada por CBS New York, Carrasco enfrenta cargos de asesinato, intento de asesinato y agresión por los hechos que involucraron a su expareja y a la bebé. Otros medios informaron que también se contemplan cargos adicionales relacionados con homicidio imprudente y tentativa de homicidio imprudente.

Las autoridades no habían divulgado todos los detalles del proceso judicial en los reportes consultados. Tampoco se había confirmado públicamente en esas publicaciones si existían antecedentes judiciales o denuncias previas relacionadas con la pareja.

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