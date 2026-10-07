El movimiento de drones MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador marcaría un nuevo paso en la estrategia de Estados Unidos contra organizaciones dedicadas al narcotráfico en América Latina, según información publicada por The New York Times. El traslado habría sido confirmado por funcionarios estadounidenses.

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Las aeronaves son conocidas por sus capacidades de vigilancia y por participar en operaciones de precisión. De acuerdo con el reporte citado, Washington habría decidido llevar algunos de estos equipos a Sudamérica mientras aumenta la cooperación militar con ambos países para enfrentar a grupos vinculados con el tráfico de drogas.

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El despliegue ocurre en un momento en el que Colombia y Ecuador han adquirido mayor importancia dentro de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico. En el caso colombiano, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha impulsado una ofensiva militar contra diferentes organizaciones señaladas de participar en actividades relacionadas con el tráfico de cocaína.

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Los MQ-9 Reaper podrían ser utilizados principalmente para localizar y seguir objetivos en zonas de difícil acceso. Sus capacidades permitirían realizar labores de vigilancia en terrenos montañosos y selváticos, donde durante años grupos armados y organizaciones criminales han encontrado lugares para ocultarse.

Sin embargo, el traslado también tendría consecuencias para las operaciones estadounidenses en África. El New York Times señaló que los Reaper son utilizados de manera importante en las acciones militares contra al-Shabab en Somalia, por lo que sacar aeronaves de esa región podría afectar la capacidad de Estados Unidos para mantener ese tipo de operaciones.

Los drones pueden tener un valor de hasta 50 millones de dólares por unidad, según el reporte, y además se trata de aeronaves que no son abundantes dentro del inventario estadounidense. El medio indicó que la flota ha sufrido pérdidas durante las operaciones militares desarrolladas en otros escenarios.

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En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa ya había permitido operaciones militares conjuntas con Estados Unidos, aunque la presencia de tropas estadounidenses ha provocado cuestionamientos debido a las restricciones constitucionales del país frente a las bases militares extranjeras. El traslado de los Reaper a Colombia y Ecuador refleja así el nuevo enfoque de Washington en la lucha contra el narcotráfico en la región.

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