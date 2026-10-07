Por: El Espectador

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En el aniversario de la muerte de Steve Jobs, uno de los personajes más influyentes de la revolución informática, vuelve a destacar la trayectoria del Homebrew Computer Club, un grupo fundamental en la historia de la tecnología y la contracultura en Estados Unidos. Según relata el libro ‘Steve Jobs’ (sello editorial Debate), esta biografía se posicionó como uno de los textos más vendidos en ese país y describe en detalle el surgimiento y relevancia del club, definido como una fusión entre la pasión por la innovación y el espíritu disruptivo de la época.

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El Homebrew Computer Club, traducido como "Club del Ordenador Casero", surgió como un espacio de convergencia para quienes, en la década de los años setenta, estaban decididos a transformar su afición tecnológica en algo más grande. De acuerdo con el libro, este grupo ofrecía lo que el mítico café Turk’s Head en Inglaterra aportaba a los intelectuales británicos: un entorno libre para compartir e intercambiar ideas y proyectos. La primera reunión oficial se llevó a cabo el 5 de marzo de 1975, en el garaje de French, ubicado en Menlo Park. La invitación, escrita por Moore, decía: «¿Estás construyendo tu propio ordenador? ¿Un terminal, un televisor, una máquina de escribir? Si es así, quizá te interese asistir a una reunión de un grupo de gente que comparte tus aficiones».

Aquel primer encuentro comenzó como un aviso en el tablón de Hewlett-Packard, donde Allen Baum lo vio y decidió contactar a Steve Wozniak, convenciendo a este último de asistir juntos. Wozniak, pieza clave en el desarrollo de la informática personal, definió esa noche como "una de las más importantes de mi vida". Alrededor de treinta personas se acercaron, compartiendo sus intereses en turnos, generando así el inicio de una comunidad comprometida con la exploración y la experimentación tecnológica. Wozniak admitió haber sentido nerviosismo en ese momento, pero se animó a compartir su gusto por los videojuegos, las calculadoras científicas, el diseño de aparatos de televisión y las películas de pago en los hoteles, según el mismo testimonio citado en la biografía.

De acuerdo con la obra ‘Steve Jobs’, la importancia del Homebrew Computer Club radica en esa primera chispa que encendió una red de colaboración y creatividad tecnológica. Fue el punto de encuentro que permitió a los pioneros de la computación personal sentar las bases de lo que más adelante se convertiría en una de las industrias más influyentes del mundo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué fue el Homebrew Computer Club y por qué fue relevante para el desarrollo de la informática?

El Homebrew Computer Club fue un grupo de entusiastas de la tecnología que se reunía para intercambiar ideas y compartir proyectos, según se narra en la biografía ‘Steve Jobs’. Su importancia radicó en ser un punto de partida para la colaboración y la innovación en la era de los ordenadores personales, convirtiéndose en el escenario donde surgieron ideas y relaciones clave para la evolución tecnológica.

¿Cómo influyó la primera reunión del Homebrew Computer Club en la vida de Steve Wozniak?

Según relata ‘Steve Jobs’, la primera reunión del club, celebrada el 5 de marzo de 1975, fue descrita por Steve Wozniak como "una de las más importantes de mi vida". Este evento marcó el inicio de su participación activa en el desarrollo de productos tecnológicos y propició el encuentro con otros pioneros que impulsarían el avance de la informática personal.

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