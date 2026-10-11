Por: Caracol TV

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Christa Pike, la condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee, Estados Unidos, recibió el alta del hospital de Nashville donde permanecía ingresada tras el fallido procedimiento del pasado 30 de septiembre. Sus abogados confirmaron este sábado 10 de octubre que la mujer fue trasladada nuevamente al Centro Debra K. Johnson, el principal presidio femenino de ese estado.

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La noticia se conoce diez días después de que el intento de ejecución mediante inyección letal fuera suspendido, luego de que Pike recibiera dos dosis de pentobarbital y sobreviviera al procedimiento. Tras lo ocurrido, fue llevada a un hospital del área de Nashville, donde permaneció varios días inconsciente y necesitó asistencia respiratoria.

De acuerdo con la información divulgada por su equipo legal, la mujer continuará recibiendo atención médica en prisión, donde los profesionales de salud harán seguimiento de su evolución. En un comunicado, sus abogados señalaron que Pike “está agradecida con los equipos de emergencia y su equipo médico por la atención recibida en estas circunstancias extraordinarias”.

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¿Cuál es el estado de salud de Christa Pike?

Antes de recibir el alta hospitalaria, los abogados de Pike habían informado sobre varias complicaciones médicas que presentó después del intento de ejecución. Entre ellas, mencionaron un coágulo sanguíneo en uno de sus brazos, el desarrollo de neumonía y la imposibilidad de tragar.

En los días posteriores al procedimiento, su defensa también explicó que la mujer había permanecido inconsciente durante varios días y que, cuando recuperó la conciencia, presentaba dificultades cognitivas y confusión.

Según declaraciones anteriores de sus abogados, las primeras palabras de Pike después de despertar fueron: “¿Dónde estoy y quiénes son ustedes?”. Su equipo legal indicó entonces que, aunque estaba consciente, su estado físico y cognitivo seguía siendo delicado. El anestesiólogo Joel Zivot, asesor médico de la defensa, también había señalado que la mujer recordaba algunos aspectos de su atención en cuidados intensivos, pero aparentemente no recordaba el intento de ejecución.

El alta hospitalaria confirma que Pike pudo regresar a prisión, pero la información divulgada por sus abogados no detalla si todas las complicaciones reportadas han desaparecido ni cuánto tiempo podría prolongarse su recuperación. Por ahora, se sabe que continuará bajo supervisión médica en el centro penitenciario.

¿Qué pasará con Christa Pike tras el intento fallido de ejecución?

El futuro de Pike continúa siendo incierto. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones previstas para el resto de 2026 después del incidente, que se sumó a las dificultades que ha enfrentado el estado para consumar ejecuciones mediante inyección letal durante este año.

Hasta el momento, no se ha aclarado si las autoridades solicitarán una nueva orden para ejecutar a Pike. En información divulgada anteriormente, se indicó que no había una nueva orden de ejecución pendiente contra ella y que cualquier decisión futura sobre el procedimiento dependería de las actuaciones de las autoridades judiciales correspondientes.

(Lea también: ¿Qué ha pasado con Christa Pike? Esto se sabe de su estado de salud tras fallar su ejecución)

La defensa de la mujer ha pedido que su condena a muerte sea conmutada por cadena perpetua. Además, sus abogados solicitaron preservar las pruebas relacionadas con el procedimiento para esclarecer qué ocurrió durante la administración de las sustancias letales.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995, cuando ella tenía 18 años. De haberse cumplido la ejecución, habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en cerca de 200 años.

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