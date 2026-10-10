Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Gustavo Petro se vio envuelto en una tensa polémica durante el XXX Seminario Internacional ‘Los partidos y una nueva sociedad’ que tuvo lugar en México el viernes 9 de octubre. En medio de su intervención, Petro opinó sobre el papel que jugó el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al petróleo venezolano. De acuerdo con sus declaraciones, cuando Trump hablaba en eventos y afirmaba "nos ganamos el petróleo de Venezuela en un botín", estaba formulando, desde la perspectiva de Petro, una verdad respecto a la visión estadounidense sobre los recursos del país suramericano.

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Estas afirmaciones no pasaron inadvertidas entre los asistentes al seminario. Uno de los más vehementes fue Jesús Faría, representante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Según se observa en un video del encuentro citado por diversos medios, Faría interrumpió de manera enfática a Petro, acusándolo de faltar a la verdad. "Eso es mentira... diga la verdad que eso es mentira, lo que está diciendo. Tienes que tener dignidad, di la verdad", reclamó Faría, lo que marcó el inicio de una discusión pública que atrajo la atención de todos los presentes.

En el fragor del debate, varias personas se acercaron a Jesús Faría para pedirle que mantuviera la calma y demostrara respeto hacia el exmandatario colombiano. Sin embargo, Faría insistió en que Gustavo Petro no estaba transmitiendo la realidad de lo sucedido con el petróleo venezolano y la administración estadounidense. En este mismo contexto se sumó Tania Díaz, diputada venezolana, quien también cuestionó duramente al expresidente colombiano y lo llamó "Santander", apodo que utilizó en tono crítico durante la discusión.

Este episodio, que fue grabado y posteriormente circulado en redes sociales, generó una amplia gama de comentarios y reacciones. La controversia se centró en el enfoque que expuso Gustavo Petro sobre la política de Estados Unidos frente a los recursos naturales de Venezuela, así como en la reacción inmediata y las recriminaciones que recibió por parte de los representantes venezolanos durante uno de los foros políticos del seminario internacional, según lo documentado por Revista Semana y otros medios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro fue increpado durante el seminario internacional en México?

Gustavo Petro fue increpado por representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como Jesús Faría, debido a sus declaraciones sobre el petróleo venezolano y la influencia de Donald Trump. Los representantes venezolanos consideraron que Petro no estaba diciendo la verdad respecto a cómo Estados Unidos ha manejado el tema de los recursos petroleros de Venezuela, lo cual fue motivo de confrontación durante el evento, según el video del encuentro y lo informado por Revista Semana.

¿Qué significa la expresión “botín” en el contexto de las declaraciones de Petro sobre el petróleo venezolano?

En el contexto utilizado por Gustavo Petro, la palabra “botín” se refiere a una ganancia o recurso obtenido tras un conflicto o disputa, generalmente de forma controvertida. Petro citó las palabras de Trump para señalar que, según su interpretación, Estados Unidos percibe el petróleo venezolano como un premio o recurso adquirido, lo que desencadenó la reacción de representantes venezolanos durante el seminario internacional.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.