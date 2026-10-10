Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La política colombiana enfrenta una nueva controversia, esta vez desatada por las palabras de Eva Ferrer, quien anteriormente fue asesora de Verónica Alcocer, expareja del presidente Gustavo Petro. En una entrevista con Vicky Dávila, publicada por SEMANA el sábado 10 de octubre de 2026, Ferrer fue enfática al calificar a Alcocer como “la jefe de la banda”. Estas declaraciones han puesto nuevamente bajo la lupa el entorno más cercano del presidente y generan inquietudes en la opinión pública acerca del papel de figuras próximas al poder.

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Uno de los temas más sensibles tratados en la conversación con Dávila corresponde a un presunto viaje realizado a Venezuela en enero de 2023. De acuerdo con Ferrer, en ese contexto se habrían movido alrededor de 2,5 millones de dólares, además de existir supuestas implicaciones relacionadas con drogas durante dichos desplazamientos. Ferrer enfatizó que estos hechos involucrarían a personas muy allegadas tanto al ámbito personal como político de Verónica Alcocer.

La entrevista también reveló una compleja trama de nombres y responsabilidades. Ferrer mencionó a personajes como Manel Grau, Mario Fernández Alcocer y Agmeth Escaf, sobre quienes formuló señalamientos en torno a probables irregularidades, influencias ejercidas sobre diversas entidades públicas y movimientos de dineros. A esta lista se sumó Carolina Plata, lo que permitió a Ferrer evidenciar ciertas tensiones y conflictos dentro del entorno político que rodea al Gobierno.

Las afirmaciones de Ferrer no se limitaron solo al círculo de Alcocer, ya que también abordó de manera directa el papel de Gustavo Petro. Según la exasesora, Petro habría tenido conocimiento de algunas de las situaciones relatadas, lo que añade un matiz de gravedad a las acusaciones. Además, Ferrer aludió a la posible existencia de redes ilegales con vínculos a supuestos tráficos de armas, junto con amenazas que ella misma habría recibido en relación con su cercanía a este caso.

La entrevista de Ferrer, divulgada por SEMANA, contribuye a la creciente preocupación sobre la transparencia y las influencias detrás de las figuras políticas del país. No obstante, las afirmaciones presentadas siguen dependiendo de los testimonios revelados, sin que se hayan presentado pruebas concluyentes públicas en este momento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué denuncias hizo Eva Ferrer sobre el viaje a Venezuela y los supuestos movimientos de dinero?

Eva Ferrer señaló en entrevista con SEMANA que en enero de 2023 se habría dado un viaje a Venezuela donde, presuntamente, se movieron 2,5 millones de dólares. Según su versión, este desplazamiento estuvo asociado a personas del círculo cercano de Verónica Alcocer y estaría vinculado también a supuestos hechos relacionados con drogas, aunque por ahora estas acusaciones solo reposan en su testimonio.

¿Quiénes son los personajes mencionados por Eva Ferrer y qué papel tendrían en estas acusaciones?

En su entrevista, Ferrer habló de Manel Grau, Mario Fernández Alcocer, Agmeth Escaf y Carolina Plata. Los mencionó en el marco de presuntas irregularidades, influencias sobre entidades públicas y movimientos económicos, sugiriendo también roces y tensiones al interior de los círculos políticos asociados al gobierno. Estas afirmaciones provienen exclusivamente de su testimonio ante SEMANA.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.