Por: Caracol TV

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La Administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, comunicó este viernes la imposición de sanciones dirigidas contra la Corte Penal Internacional (CPI), institución encargada de juzgar crímenes de guerra, de acuerdo con la información pública proveniente del Departamento de Estado de Estados Unidos. El anuncio se produjo solo unas horas después de que el premio Nobel de la Paz fuera otorgado a Navi Pillay, una exjueza sudafricana de la CPI, lo cual añade un matiz internacional relevante a esta decisión estadounidense.

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Según el comunicado emitido por el Departamento de Estado, hasta el momento, Estados Unidos ha sancionado a 17 personas en el marco de esta política. En sus palabras, estas medidas adicionales buscan “defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI”. El texto oficial enfatiza el interés de Estados Unidos en resguardar su jurisdicción frente a investigaciones o procesos que la CPI podría iniciar contra ciudadanos estadounidenses, una postura que ha sido constante en la diplomacia de ese país.

Este acto sancionatorio marca un nuevo episodio en la tensa relación entre Washington y la Corte Penal Internacional. Estados Unidos nunca ha ratificado el Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la CPI, lo cual significa que no reconoce su jurisdicción sobre los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, la generalidad de las sanciones, que hasta ahora involucran a 17 personas —cuyo vínculo con la CPI no se detalla explícitamente en el comunicado— demuestra la firme posición del Gobierno de Trump al respecto.

La coincidencia del anuncio con el reconocimiento internacional a Navi Pillay, celebrada por su labor como exjueza de la CPI y galardonada con el premio Nobel de la Paz, subraya la relevancia global que mantiene el órgano judicial y pone en evidencia las divisiones frente a su legitimidad e impacto en la política exterior de Estados Unidos. Así, la decisión del Departamento de Estado, revelada este viernes, introduce un elemento adicional de tensión en las relaciones internacionales y podría tener efectos en la percepción de la CPI y quienes colaboran o han colaborado con ella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Estados Unidos impuso nuevas sanciones a la Corte Penal Internacional?

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, las sanciones adoptadas buscan “defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI”. Con ello, buscan mantener el control sobre la jurisdicción y evitar que la Corte Penal Internacional inicie investigaciones que involucren a ciudadanos estadounidenses.

¿Quién es Navi Pillay, la exjueza de la CPI que recibió el premio Nobel de la Paz?

Navi Pillay es una jurista sudafricana que se desempeñó como jueza en la Corte Penal Internacional. Su labor fue reconocida internacionalmente cuando fue galardonada con el premio Nobel de la Paz el mismo día del anuncio de sanciones de Estados Unidos contra la CPI, según la información publicada.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.