Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Vaticano confirmó el diagnóstico de cáncer de pulmón al papa León XIV, luego de una cirugía que se llevó a cabo este martes 13 de octubre en el hospital Gemelli, ubicado en Roma, Italia. De acuerdo con lo explicado, los médicos extrajeron un nódulo que había sido detectado en exámenes previos, el cual resultó ser un adenocarcinoma pulmonar, según el informe oficial conocido después de la intervención.

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La operación a la que fue sometido el sumo pontífice implicó la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho, utilizando una técnica quirúrgica asistida por video. De acuerdo con la Santa Sede, todo el procedimiento se desarrolló sin complicaciones y tuvo una duración aproximada de 90 minutos. El equipo médico consideró exitosa la cirugía, ya que el tumor se encontraba localizado y no se reportaron imprevistos durante la intervención.

Conforme al reporte entregado por el Vaticano, después de salir del quirófano, el papa León XIV despertó de manera normal y fue trasladado a su habitación tras un breve periodo de observación. Desde ese momento, permanece hospitalizado bajo vigilancia de especialistas, recibiendo los cuidados necesarios para asegurar una recuperación adecuada después de la cirugía. Hasta ahora, no se ha especificado si el pontífice requerirá otros tratamientos complementarios, como quimioterapia o radioterapia. Los médicos evaluarán la evolución de su estado de salud para decidir los pasos a seguir, mientras continúan los controles médicos posteriores a la operación.

La necesidad de hospitalización llevó a la suspensión temporal de su agenda pública. Según el anuncio hecho por el Vaticano, todas las audiencias programadas quedaron suspendidas al menos hasta el próximo 20 de octubre, para facilitar el proceso de recuperación del líder de la Iglesia católica. El papa León XIV comunicó previamente que la lesión había sido identificada en una etapa inicial y que estaba localizada, lo cual permitió a sus médicos actuar con mayor eficacia y recomendar la extirpación del nódulo antes de que el cáncer pudiera avanzar a fases más complejas.

El diagnóstico y el procedimiento han sido informados a través de los canales oficiales del Vaticano, que han dado detalles tanto de la detección del nódulo como de la operación efectuada, sin que se hayan divulgado aún decisiones sobre tratamientos específicos adicionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar y cómo afecta al paciente?

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón. Se considera una de las formas más comunes de cáncer de pulmón. En el caso del papa León XIV, la detección temprana y la localización específica del tumor permitieron extraer la parte afectada mediante cirugía, lo que, de momento, reduce el riesgo de complicaciones graves. Sin embargo, el impacto y el tratamiento dependerán del avance de la recuperación y de los controles médicos posteriores.

¿Cuándo retomará el papa León XIV su agenda pública tras la cirugía?

De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, el papa León XIV suspendió todas sus audiencias programadas hasta el próximo 20 de octubre. La posibilidad de retomar su agenda dependerá de la evolución de su estado de salud en los días posteriores a la cirugía y del criterio médico. Hasta ahora, no hay un calendario definitivo para su reaparición pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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