Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

El mediocampista colombiano Richard Ríos vuelve a estar en el centro de la atención de los principales diarios deportivos internacionales debido al interés de un prominente club europeo. De acuerdo con información publicada por la 'Gazzetta dello Sport', uno de los medios más reconocidos en Italia, el nombre de Ríos ha resurgido como posible refuerzo para el mediocampo de la Roma, uno de los equipos históricos de la Serie A, comúnmente conocida como el 'Calcio'.

Sigue a PULZO en Discover

La expectación en torno al futbolista, actualmente militando en el Benfica de Portugal, tiene antecedentes. Roma ya había seguido de cerca a Ríos en otro periodo anterior al traspaso del colombiano desde Palmeiras hacia el club portugués. Ahora, con el mercado de pases europeo en marcha, los rumores cobran fuerza nuevamente.

Según precisa la 'Gazzetta dello Sport', citando “un rumor sensacional desde Portugal”, la noticia sobre el nuevo interés de la Roma fue originada en 'CNN Portugal'. De acuerdo con ese canal, el director deportivo de la Roma, Tony D'Amico, ya habría iniciado conversaciones formales con el entorno de Richard Ríos para discutir los términos económicos de un eventual contrato. Además, la misma fuente indica que Roma habría enviado una oferta oficial al Benfica para avanzar en la negociación.

Uno de los aspectos clave revelados en este contexto es el valor económico que el Benfica espera percibir por la transferencia de Ríos Montoya. El club portugués exigiría una suma superior a los 30 millones de euros, cifra sustentada en la inversión realizada previamente cuando pagaron 27 millones de euros al Palmeiras para hacerse con los derechos deportivos del colombiano. Este monto convierte el fichaje de Ríos en uno de los más altos de la historia reciente de los ‘encarnados’, como se conoce popularmente al Benfica.

No obstante, la posible llegada de Ríos a la Roma depende no solo de lo que se acuerde entre las partes, sino también de los movimientos internos en la plantilla del club italiano. El nombre del colombiano adquiriría mayor fuerza si se concreta la salida de otros jugadores, como El Aynaoui, a quien pretenden dos equipos árabes. En el radar para reforzar el mediocampo también figura Ayari, del Brighton, lo cual podría influir en la decisión final de la Roma.

Por ahora no hay una resolución definitiva, y solo el desarrollo del mercado de fichajes definirá si el interés de la Roma por Richard Ríos se traduce en un movimiento concreto.

¿Cuánto costaría la posible transferencia de Richard Ríos a la Roma?

De acuerdo con lo informado por la 'Gazzetta dello Sport' y 'CNN Portugal', el Benfica solicitaría más de 30 millones de euros por la transferencia del colombiano Richard Ríos. Esta cifra está fundamentada en la inversión que el club portugués realizó el último verano, cuando pagó 27 millones de euros al Palmeiras para asegurar el fichaje del mediocampista, lo que convierte su pase en uno de los más costosos para los ‘encarnados’.

¿De qué depende que Richard Ríos llegue a la Roma en este mercado de fichajes?

Según el reporte citado, la llegada de Ríos a la Roma no solo depende del acuerdo económico entre los clubes y el jugador, sino que está condicionada a las salidas dentro de la plantilla romana. En particular, la transferencia podría concretarse si El Aynaoui es vendido a uno de los equipos árabes interesados. Además, la directiva de la Roma evalúa otras alternativas para reforzar el mediocampo, como el jugador Ayari del Brighton, lo cual podría impactar la decisión final.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z