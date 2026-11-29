Por: El Espectador

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La Constitución de los Estados Unidos, uno de los textos más influyentes en la historia política mundial, comenzó a tomar forma en la Convención de Filadelfia de 1787. Allí, 55 delegados, muchos de ellos firmantes del Acta de la Declaración de Independencia y asistentes al Segundo Congreso Continental, se reunieron para resolver los problemas estructurales que arrastraba la joven nación. Según la información presentada, el antecedente legal de “Los artículos de la Confederación” no había dotado de suficiente fuerza o herramientas al gobierno central para mantener el orden en las Trece Colonias, lo que llevó a que personajes influyentes como Alexander Hamilton propusieran una revisión profunda de las bases legales que regían al país.

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De acuerdo con lo expuesto, la Convención se inició formalmente el 25 de mayo de 1787, bajo estrictas medidas de privacidad: se clausuraron puertas y ventanas, y los delegados hicieron el juramento de no divulgar las deliberaciones. El liderazgo recayó en George Washington, quien ocupó el puesto principal, con una silla distintiva que, según Benjamín Franklin, representaba el debate entre si el sol tallado en su respaldo estaba naciendo o declinando. Esta imagen se convirtió en símbolo de esperanza cuando, tras la firma de la Constitución el 17 de septiembre, Franklin afirmó que el sol era naciente para la nueva nación, según lo relatado por James Madison.

La estructura de la Constitución reflejó la influencia de pensadores europeos como John Locke, Charles Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau. Locke defendía el gobierno limitado y la protección de los derechos naturales; Montesquieu, en “El espíritu de las leyes”, abogó por la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, como forma de evitar el autoritarismo; por último, Rousseau, autor de “El contrato social”, sostenía la soberanía popular, idea reflejada en la frase inicial “Nosotros, el pueblo”. Sin embargo, el tema de la esclavitud fue tratado de manera ambigua: aunque el término no aparece en la Constitución, sí se incluyeron disposiciones para proteger y regular la esclavitud, asignando a cada esclavo el valor de tres quintas partes para efectos electorales y de impuestos, así como la prohibición de que el Congreso impidiera su importación antes de 1808.

Fue solo hasta la decimotercera enmienda de 1865, luego de la guerra civil, que se prohibió formalmente la esclavitud. Pese a todo, como sugirió David Hume, la perfección constitucional es inalcanzable, pues la historia de la humanidad no es lineal ni exenta de conflictos.

¿Cómo influyeron las ideas de John Locke y Montesquieu en la Constitución de Estados Unidos?

Las ideas de John Locke y Charles Montesquieu tuvieron un impacto significativo en la estructura de la Constitución de Estados Unidos, de acuerdo con lo presentado. Locke aportó su visión sobre el gobierno limitado y la protección de derechos como la vida, libertad y propiedad, mientras que Montesquieu defendió la separación clara de los poderes del Estado, principios que los delegados adoptaron para evitar la concentración de poder y proteger las libertades ciudadanas.

¿Qué significado tiene la frase “Nosotros, el pueblo” en la Constitución de Estados Unidos?

La frase “Nosotros, el pueblo”, que abre la Constitución de Estados Unidos, simboliza la idea de soberanía popular propuesta por Jean-Jacques Rousseau en “El contrato social”. Esta expresión representa que el poder emana de la ciudadanía y no de figuras monárquicas o aristocráticas, colocando al pueblo como el fundamento legítimo del gobierno, según la información extraída del texto sobre la Convención de Filadelfia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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