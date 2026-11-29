Por: El Espectador

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Durante la mañana del domingo 29 de noviembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró varios sismos en la región de Chaparral, Tolima. El primer movimiento telúrico, cuya magnitud fue de 3.7, se registró a las 7:21 a. m., con una profundidad de 14 kilómetros, según datos preliminares entregados por el SGC. El epicentro de este sismo se ubicó en las coordenadas 3.86° de latitud y -75.63° de longitud, a una distancia aproximada de 16 kilómetros de San José de las Hermosas y cerca de 22 kilómetros de los municipios de Roncesvalles y San Antonio. Además de Chaparral, residentes de hasta 28 poblaciones reportaron haber sentido el evento, en particular en ciudades como Ibagué, en Tolima, y Armenia, en Quindío.

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Pocos minutos después, a las 7:58 a. m., se presentó un segundo sismo de magnitud 3.8, localizado en el mismo sector, con coordenadas 3.81° de latitud y -75.59° de longitud. De acuerdo con la plataforma Sismo Sentido del SGC, este temblor fue percibido en 17 centros poblados, siendo Ibagué la ciudad que mayor número de reportes entregó a la entidad. Posteriormente, a las 8:52 a. m., se registró un tercer sismo en la misma área, con magnitud 2.9. Hasta el momento, los reportes oficiales del SGC descartan daños en las zonas afectadas por estos movimientos sísmicos, que se suman a una serie de temblores recientes localizados en Chaparral. Entre el 20 y el 30 de septiembre de 2026, la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) identificó más de 1.100 sismos mayores a magnitud 2,0 en esa región.

El SGC informó hace pocas semanas que, si bien la actividad sísmica en zonas como Chaparral y el departamento del Chocó mostraba una tendencia a la baja, no ha terminado completamente y no se descartan nuevos temblores. La entidad señaló que la disminución de eventos se evidencia en la evolución temporal de las secuencias de réplicas y enjambres sísmicos. Freddy Tovar, coordinador de la RSNC, explicó que un enjambre sísmico se compone de una serie de sismos sin un evento principal del que se desprendan réplicas, lo cual los diferencia de otras secuencias sísmicas.

De acuerdo con el SGC, Colombia es un país sísmicamente activo dado su contexto geológico, definido por la interacción de placas tectónicas como Nazca, Sudamérica y Caribe. La mayoría de sismos se producen en la zona Pacífica, por la subducción de placas, así como en regiones como el llamado Nido Sísmico de Bucaramanga en Santander, donde se origina el 60 % de los eventos sísmicos del país. Durante los últimos 30 años, el monitoreo permanente de la RSNC ha identificado casi 300.000 temblores en el territorio nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos sismos ocurren en Colombia cada mes según el SGC?

Según el Servicio Geológico Colombiano, en promedio pueden presentarse alrededor de 2.500 sismos al mes en el país. Este dato se ha establecido a partir del monitoreo continuo realizado por la Red Sismológica Nacional en los últimos 30 años, durante los cuales se han reportado casi 300.000 eventos sísmicos de diversas magnitudes.

¿Qué es un enjambre sísmico según el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional, un enjambre sísmico es una secuencia de sismos que no tiene un evento principal y cuyas magnitudes no necesariamente van disminuyendo progresivamente. Esto lo diferencia de las réplicas, que sí parten de un sismo principal cuyas magnitudes suelen reducirse con el tiempo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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