El presidente Abelardo De La Espriella anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de ley denominado ‘Ley Arias Cabrales’, con el que busca establecer soluciones jurídicas para militares y policías que enfrentan procesos judiciales o cumplen condenas por hechos relacionados con el servicio.

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El mandatario aseguró que su Gobierno no permitirá que integrantes de la Fuerza Pública que considera héroes de la patria sigan sometidos a lo que calificó como procesos injustos.

La iniciativa toma como referencia el caso del general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, condenado en 2011 a 35 años de prisión por desaparición forzada, debido a su responsabilidad en hechos ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2014 y por la Corte Suprema de Justicia en 2019.

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De La Espriella afirmó que no abandonará a quienes hayan servido al país desde las Fuerzas Militares y la Policía.

El anuncio también se produce después de que el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui solicitara revocar el decreto que retiró cuatro condecoraciones al general.

Arias Cabrales fue excluido de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2023, luego de que esa instancia concluyera que no realizó aportes plenos y detallados a la verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.