Por: Caracol TV

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La mañana de este domingo 29 de noviembre, el edificio Invico, uno de los referentes arquitectónicos de Pereira, dejó de formar parte del paisaje de la ciudad. La estructura de 15 pisos fue derribada mediante una implosión controlada que, según el reporte desde el lugar, tardó aproximadamente tres segundos.

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El procedimiento se realizó luego de que las evaluaciones técnicas determinaran que las fallas estructurales ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto no podían ser reparadas. La operación estuvo a cargo de Atila Demoliciones, empresa que también participó en la demolición de las torres restantes del edificio Space, en Medellín.

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El periodista de Noticias Caracol, Freddy Gómez informó que el operativo contó con cerca de 600 personas y que, en las 12 horas previas a la demolición, alrededor de 45 trabajadores estuvieron involucrados en las labores. Asimismo, para el procedimiento se utilizaron aproximadamente 180 kilos de explosivos, 2.000 metros de cordón detonante y 180 detonadores electrónicos. La activación estuvo a cargo de un artillero ubicado en una estación a unos 200 metros del inmueble.

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Antes de la implosión, las autoridades establecieron perímetros de seguridad y adelantaron acciones para proteger las edificaciones cercanas. También se utilizaron mantas protectoras y los bomberos rociaron agua en los alrededores para ayudar a controlar la dispersión del polvo.

Durante la transmisión, Gómez informó que, minutos antes del procedimiento, la Policía tuvo que retirar a una persona que se negaba a salir de un apartamento. Según explicó el reportero, los uniformados lograron localizarla mediante el uso de drones térmicos.

A las 11:01 de la mañana se produjo la implosión. La estructura cayó en aproximadamente tres segundos y generó una nube de polvo y vibraciones que también fueron percibidas desde el punto donde se encontraba el equipo periodístico de Noticias Caracol.

#LOÚLTIMO | El edificio Invico, en Pereira, fue implosionado en la mañana de este domingo 29 de noviembre, debido a los daños estructurales que sufrió tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/F7cbbMUXI4 pic.twitter.com/GMCjJDXCSs — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 29, 2026

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