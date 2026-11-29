Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De La Espriella lanzó un contundente mensaje durante la Convención Nacional de Veteranos y Reservistas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, llevada a cabo en Bogotá. Según lo presentado en el evento, el mandatario defendió el desmonte de miles de esquemas de seguridad administrados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), al asegurar que solamente quienes tengan amenazas reales deberían contar con estos mecanismos. De acuerdo con el discurso recogido, sus afirmaciones recibieron apoyo por parte de los asistentes, quienes respondieron con aplausos ante la posición asumida por el jefe de Estado.

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De La Espriella fue enfático al criticar a quienes, según su percepción, han utilizado recursos estatales relacionados con escoltas y vehículos blindados sin requerirlo. El mandatario afirmó que "se protege al que lo necesita", y se refirió de manera tajante a la política de la entidad: "No vamos a patrocinar esa vagabundería y por eso se han desmontado miles de esquemas y seguiremos haciéndolo, porque la protección es para quien lo necesita; no para unos payasos que necesitan hacerse importantes por cuenta de un esquema de seguridad. Perdón con los payasos". Estas palabras evidencian el tono directo y polémico que utilizó para dejar clara su postura sobre el manejo de los recursos en la UNP.

Durante su intervención, el presidente también cuestionó la presencia de ciertas personas en cargos de la Unidad Nacional de Protección. Según su declaración, algunos funcionarios habrían sido ubicados en la entidad "por el régimen anterior" con intenciones de afectar su correcto funcionamiento. De La Espriella aseguró que han comenzado a retirar a dichos personajes, y recalcó que seguirá con cambios estructurales en la UNP para garantizar el buen uso de los recursos y la correcta destinación de los esquemas de protección a quienes realmente lo requieren.

Este planteamiento del presidente reaviva el debate sobre la asignación de protección estatal y los criterios utilizados para determinar quién tiene derecho a este tipo de medidas. Además, pone de nuevo sobre la mesa la revisión del manejo de la entidad y el posible redireccionamiento de recursos públicos, en un tema que históricamente ha generado controversias en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Abelardo De La Espriella decidió desmontar miles de esquemas de la UNP?

De acuerdo con las declaraciones presentadas en la Convención Nacional de Veteranos y Reservistas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en Bogotá, Abelardo De La Espriella justificó el desmonte de miles de esquemas de la Unidad Nacional de Protección al considerar que muchos eran utilizados por personas que no enfrentan amenazas reales. Para él, la protección estatal debe estar limitada a quienes verdaderamente la necesitan y no para aquellos que buscan aparentar importancia con estos recursos.

¿Qué es la Unidad Nacional de Protección y cuál es su función?

Según lo abordado en el evento y las declaraciones oficiales, la Unidad Nacional de Protección, conocida como UNP, es una entidad encargada de asignar medidas de protección, como escoltas y vehículos blindados, a personas amenazadas. El objetivo de la entidad es salvaguardar la vida e integridad de quienes enfrentan riesgos, aunque su gestión y los criterios de asignación han sido objeto de debate, especialmente tras las recientes declaraciones del presidente De La Espriella.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.