Por: Portal Bogotá

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En el marco de una estrategia integral para la protección de los ecosistemas y la conservación ambiental, Bogotá continúa fortaleciendo su compromiso con el cuidado del páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo. En una jornada de conservación realizada en el contexto del Plan Amazonía, miembros del Batallón de Montaña número 1 Teniente Coronel Antonio Arredondo, unidad perteneciente a la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, llevaron a cabo la siembra de cerca de 500 plántulas de dos especies nativas de frailejón, especies que son cruciales para el equilibrio de este ecosistema, según información difundida por la Alcaldía de Bogotá.

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La actividad fue llevada a cabo de forma conjunta con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidades que han trabajado en fortalecer acciones de investigación, propagación y restauración ecológica en la zona. Destaca que el material vegetal sembrado se produjo en el vivero del mismo Batallón de Montaña, lo que implica un proceso de cuidado detallado desde la semilla hasta el establecimiento en campo, de acuerdo con los voceros de las entidades involucradas.

Durante la jornada no solo se realizó la siembra, sino que también se estableció una parcela de adaptación en campo. Esta iniciativa busca evaluar el proceso de establecimiento de las plántulas, analizar su comportamiento en condiciones propias del páramo y llevar a cabo un monitoreo constante para registrar su crecimiento y desarrollo. Así, se espera obtener información técnica valiosa para orientar futuros esfuerzos de restauración ecológica y fortalecer las estrategias de propagación de especies nativas del páramo de Sumapaz.

El encuentro fue además un espacio de aprendizaje, en el que profesionales de la CAR y del Parque Nacional Natural Sumapaz compartieron sus conocimientos con soldados y con los llamados Guardianes del Páramo. Esta capacitación permitió sensibilizar a los participantes sobre la importancia de comprender las necesidades particulares del ecosistema, algo clave para el desarrollo eficiente de labores de conservación. Según la ingeniera forestal Luz Nidia Díaz Astudillo, de la Dirección Científica y de Modelamiento Ambiental de la CAR, el proceso de preparación de las plantas duró más de dos años antes de que estuvieran listas para adaptarse en el campo y facilitar el monitoreo de su desarrollo.

Estas acciones reflejan el compromiso del Ejército Nacional, a través de la Décima Tercera Brigada y en coordinación con las autoridades ambientales, para proteger el páramo de Sumapaz, un territorio estratégico tanto para la biodiversidad como para la provisión de recursos hídricos en Colombia.

¿Cuál fue el objetivo de la siembra de 500 frailejones en el páramo de Sumapaz?

La siembra de cerca de 500 plántulas de dos especies nativas de frailejón en el páramo de Sumapaz buscó fortalecer los procesos de restauración ecológica y conservación de este ecosistema, considerado el más grande del mundo. Según información suministrada por la Alcaldía de Bogotá, el ejercicio permite evaluar el comportamiento de estas especies, su adaptación en campo y aportará datos técnicos para dirigir futuras labores de restauración en la zona.

¿Qué entidades participaron en la jornada de conservación ambiental en Sumapaz?

En la jornada de conservación ambiental en el páramo de Sumapaz participaron el Ejército Nacional, específicamente la Décima Tercera Brigada a través del Batallón de Montaña número 1 Teniente Coronel Antonio Arredondo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y Parques Nacionales Naturales de Colombia. Estas entidades coordinaron esfuerzos para promover la investigación, producción y siembra de frailejones en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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