Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá experimenta cambios relevantes con la redistribución de los servicios TransMiZonales en tres paraderos múltiples, ubicados en el barrio San Bernardino XIX. Según información publicada en ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, a partir del lunes 23 de noviembre entra en vigor una nueva organización para los servicios de transporte en los paraderos 534A09, 534B09 y 534C09. Esta medida busca optimizar la distribución de rutas para facilitar el acceso y mejorar la experiencia de los usuarios en este sector del sur de la ciudad.

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La reorganización contempla una asignación precisa de rutas por módulos. En el módulo A, correspondiente al paradero 534A09 sobre la carrera 95A con calle 75A sur, operarán las rutas C137 (Suba Corpas), C147 (Bilbao), D208 (Puente de Guadua), G567 (Parques de Bogotá), 191 (Unicentro) y Z8 (Toberín). De acuerdo con el informe, esto permite que los usuarios accedan a destinos clave en el norte y occidente de la ciudad.

Por su parte, el módulo B, en el paradero 534B09 de la misma ubicación, presenta una mayor oferta de rutas asignadas: A567 (Porciúncula), A587 (Teusaquillo), B902 (Calle 222 / Calle 170), C157 (Suba Corpas), C509 (Corpas), F512 (Portal Américas), G524 (Portal Sur), H530 (Fiscala Alta), K542 (Est. Modelia), 111 (Gaviotas) y T62 (Casablanca Norte). Según la publicación, con esta variedad se cubren múltiples destinos, abriendo nuevas opciones para los habitantes y visitantes de San Bernardino XIX.

Finalmente, el módulo C, en el paradero 534C09, resalta rutas hacia importantes sectores residenciales y comerciales: A507 (Chapinero), A532 (Chapinero Central), C156 (Bilbao), F546 (Portal Américas), L533 (Doña Liliana), C701 (La Roca), 166 (Porciúncula), 593 (Chicó), 579 (Marly) y 786 (Diana Turbay - Puentes). Estos cambios han sido divulgados también en un gráfico informativo disponible en el sitio oficial de TransMilenio.

Las autoridades de movilidad recomiendan a los usuarios planificar sus trayectos con anticipación, consultando los canales oficiales como la ‘TransMiApp’, el canal de WhatsApp y el portal web de TransMilenio. Así, se busca garantizar que los ciudadanos se adapten fácilmente a la nueva logística, optimizando tiempos y rutas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las nuevas rutas asignadas en cada módulo de los paraderos de San Bernardino XIX en Bosa?

De acuerdo con la información de ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, desde el 23 de noviembre las rutas se redistribuyen entre tres módulos: el módulo A (534A09) contará con seis rutas hacia zonas como Suba Corpas, Bilbao y Unicentro; el módulo B (534B09) operará con once rutas hacia Porciúncula, Teusaquillo, Portal Américas y otros destinos; finalmente, el módulo C (534C09) dispondrá de diez rutas enfocadas en Chapinero, Marly, Portal Américas y más.

¿Por qué se implementó la redistribución de servicios TransMiZonales en San Bernardino XIX?

La fuente oficial explica que la redistribución de servicios TransMiZonales responde a la necesidad de organizar y mejorar el acceso al transporte en el barrio San Bernardino XIX, facilitando la movilidad diaria y brindando un acceso claro y eficiente a los diferentes destinos que cubren los servicios de TransMilenio en estos paraderos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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