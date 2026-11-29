La familia de Gabriel Cárdenas, estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes, pidió a las autoridades esclarecer las circunstancias de su muerte, luego de que su cuerpo fuera encontrado el 23 de noviembre en el sector del Salto del Tequendama, en Cundinamarca.

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El joven había sido reportado como desaparecido desde el 19 de noviembre, cuando salió de su vivienda en Kennedy, Bogotá.

En un comunicado divulgado el 28 de noviembre, sus allegados manifestaron que todavía desconocen qué ocurrió durante sus últimas horas y cuestionaron la falta de información oficial de la Fiscalía.

Además, señalaron que entre las pertenencias entregadas por Medicina Legal no estaban dos elementos fundamentales: su celular y sus documentos de identidad.

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La familia solicitó establecer qué plataforma de transporte utilizó Gabriel, quién prestó el servicio y cuál fue su recorrido.

También pidió revisar las cámaras de seguridad de la Universidad de los Andes y consultar la información de sus cuentas de Google y Gmail para reconstruir sus movimientos.

La Fiscalía informó que existe una noticia criminal activa en etapa de indagación, mientras Medicina Legal explicó que los resultados forenses podrían tardar tres meses o más.

Los familiares insistieron en que no buscan señalar responsables sin pruebas, sino obtener respuestas y conocer los avances de la investigación.

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