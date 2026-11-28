Un intento de robo a una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) terminó en una balacera durante la madrugada de este sábado 28 de noviembre en el norte de Bogotá, informó El Tiempo. El enfrentamiento dejó dos presuntos delincuentes muertos, otros dos capturados y dos personas heridas, entre ellas el escolta que reaccionó al asalto.

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El hecho ocurrió en la calle 127 con carrera 56, en inmediaciones de los sectores de Prado Veraniego y Niza, en la localidad de Suba. Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, cuatro hombres llegaron al lugar con la intención de apoderarse de una camioneta asignada a un esquema de protección de un exfuncionario público.

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Los señalados delincuentes habrían interceptado el vehículo, situación que provocó la reacción del escolta que se movilizaba en la camioneta. En ese momento se produjo un intercambio de disparos que terminó con dos de los presuntos asaltantes abatidos y los otros dos detenidos por las autoridades.

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El procedimiento también dejó dos personas lesionadas. Uno de los capturados y el escolta recibieron heridas durante el cruce de disparos, por lo que fueron trasladados a un centro médico para recibir atención. Además, la Policía informó que durante el operativo fueron incautadas tres armas de fuego y una traumática.

En horas de la mañana, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación llegaron al sitio para adelantar el levantamiento de los cuerpos, que quedaron sobre la vía pública. Las autoridades deberán avanzar en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del intento de hurto y establecer las responsabilidades de los involucrados.

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