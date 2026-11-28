Una mujer de 54 años murió diez días después de someterse a una liposucción en un establecimiento clandestino de Medellín, Antioquia. Por este caso, la Fiscalía capturó a Leonardo Fabio Mona Diosa y Estefanía Sepúlveda Restrepo, señalados de ofrecer y realizar procedimientos estéticos sin cumplir las condiciones profesionales y sanitarias exigidas.

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La intervención se realizó el 31 de julio de 2024 y habría estado a cargo de Mona Diosa, quien presuntamente se hacía pasar por médico y utilizaba nombres falsos. La cirugía duró cerca de cinco horas y se practicó con anestesia local.

Después, la paciente presentó dificultades respiratorias y taquicardia, pero, según la investigación, le dijeron que eran reacciones normales y la enviaron a su casa.

Ante el deterioro de su estado de salud, fue trasladada a un hospital, donde permaneció internada hasta el 10 de agosto, cuando falleció por un tromboembolismo pulmonar masivo asociado al procedimiento.

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La Fiscalía sostiene que la pareja ofrecía cirugías en Medellín y Bello. Sepúlveda habría contactado a los clientes y recibido los pagos, mientras Mona Diosa realizaba las intervenciones.

Además, se investigan presuntas intimidaciones a los familiares de la víctima para evitar que denunciaran.

Ambos fueron capturados por el CTI e imputados por homicidio agravado con dolo eventual y concierto para delinquir agravado. Mona Diosa también enfrenta cargos por constreñimiento ilegal. Ninguno aceptó los cargos y un juez ordenó enviarlos a prisión mientras avanza el proceso.

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