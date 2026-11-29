Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza en la recuperación de espacios públicos, enfocados en el mejoramiento de la movilidad, la seguridad y la convivencia ciudadana. En una reciente jornada de Operación Espacio Público, liderada por la Alcaldía Local de Los Mártires el 26 de noviembre de 2026, se logró recuperar 1.800 metros cuadrados en el barrio Voto Nacional, específicamente en el sector comprendido entre la avenida Caracas y la carrera 15. Este esfuerzo hace parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, cuyo objetivo principal es transformar los entornos urbanos para el beneficio de quienes habitan, trabajan y transitan por el centro de la capital.

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De acuerdo con información publicada por la Alcaldía Local de Los Mártires, esta intervención consistió en el desmonte de ocho estructuras no convencionales y la remoción de 10 carcasas que estaban ocupando de manera indebida áreas de uso colectivo. Estas actividades representan medidas concretas para facilitar la movilidad peatonal y mejorar la seguridad y la salubridad en el sector, en línea con las directrices de la administración del alcalde mayor Carlos Fernando Galán.

Según la Secretaría Distrital de Gobierno, estas jornadas son parte de acciones permanentes que buscan no solo la recuperación, sino también el control y la sostenibilidad del espacio público. Se enfatizó en la necesidad de mantener una presencia institucional constante y realizar labores de seguimiento, con el fin de prevenir futuras ocupaciones indebidas y garantizar que los espacios recuperados puedan ser utilizados por toda la ciudadanía. Danilson Guevara, asesor de Despacho de la Secretaría Distrital de Gobierno, indicó que el compromiso y la cooperación entre diferentes entidades y la comunidad son fundamentales para proteger y conservar estos espacios.

La recuperación del espacio público en el Voto Nacional contó con la participación de aproximadamente 58 personas, incluyendo delegados de la Alcaldía Local de Los Mártires, varias secretarías distritales como Gobierno, Seguridad e Integración Social, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Aguas de Bogotá, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y el Ejército Nacional. Cada una de estas entidades aportó desde sus competencias para fortalecer la presencia institucional y atender puntos críticos del territorio bajo la coordinación del alcalde local John Jader Suárez Delgado.

Estas acciones se inscriben en una estrategia más amplia, denominada Operación Espacio Público, mediante la cual la ciudad busca consolidar sus calles como entornos de encuentro, movilidad y convivencia para todas las personas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la recuperación de espacio público en el barrio Voto Nacional de Bogotá?

La recuperación de espacio público en el barrio Voto Nacional incluye el desmonte de estructuras no convencionales y la remoción de carcasas que ocupaban indebidamente áreas colectivas, así como acciones para asegurar que estos espacios sigan disponibles para la comunidad. Las entidades distritales realizan seguimiento constante para prevenir nuevas ocupaciones indebidas.

¿Qué entidades participaron en la Operación Espacio Público del Voto Nacional?

En la Operación Espacio Público del Voto Nacional participaron la Alcaldía Local de Los Mártires, las secretarías distritales de Gobierno, Seguridad e Integración Social, Policía Nacional, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Aguas de Bogotá, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y el Ejército Nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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