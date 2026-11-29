Por: Portal Bogotá

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Durante la semana del lunes 30 de noviembre al domingo 6 de diciembre de 2026 estará en vigor el pico y placa en Bogotá para diferentes tipos de vehículos. De acuerdo con la información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la restricción aplica principalmente para vehículos particulares, vehículos de carga, taxis y servicios especiales que circulen en la ciudad. Es importante consultar el calendario actualizado para evitar sanciones por incumplimiento de la medida, como lo recuerda la SDM en sus comunicaciones.

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La restricción de pico y placa para vehículos particulares opera de lunes a viernes, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. El criterio para definir qué vehículos pueden circular depende del último dígito de la placa y del día (si es par o impar en el calendario). Según el calendario proporcionado por la Secretaría Distrital de Movilidad, en días impares pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5; mientras que en días pares pueden hacerlo los que terminan en 6, 7, 8, 9 y 0.

Para la semana citada, las reglas específicas de pico y placa son las siguientes: el lunes 30 de noviembre, solamente pueden circular los autos cuyas placas finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. El martes 1 de diciembre, podrán hacerlo los autos con placas que terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. El miércoles 2 de diciembre, la medida beneficia de nuevo a quienes tengan placas acabadas en 6, 7, 8, 9 y 0. El jueves 3 de diciembre volverán a circular los autos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, y el viernes 4 de diciembre quienes tienen placas acabadas en los números 6, 7, 8, 9 y 0.

Durante el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre, la restricción de pico y placa no aplica para vehículos particulares; por eso, no hay limitaciones para circular los fines de semana en la ciudad. Para quienes buscan alternativas como el Pico y Placa Solidario, la Secretaría Distrital de Movilidad reitera que el único canal oficial para adquirir y pagar este permiso es el portal www.movilidadbogota.gov.co, mediante el botón de pago PSE. Se advierte a la ciudadanía no dejarse engañar por páginas falsas, ya que solamente el sitio oficial dispone de esta opción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2026?

La medida rige de lunes a viernes, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, según la Secretaría Distrital de Movilidad. Los días sábado y domingo no aplica la restricción para vehículos particulares.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cuál es el canal oficial para adquirirlo?

El Pico y Placa Solidario permite a los conductores pagar por la circulación durante los días de restricción. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la única plataforma oficial para solicitar y pagar esta alternativa es www.movilidadbogota.gov.co, utilizando exclusivamente el botón de pago PSE en el sitio oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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