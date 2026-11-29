Por: El Espectador

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La detención en España de Carlos Caicedo, exgobernador del departamento del Magdalena, fue destacada recientemente por la Defensoría del Pueblo, que consideró la medida como un avance en la lucha contra la violencia sexual ejercida en contextos de poder. De acuerdo con un comunicado de la entidad, este tipo de acciones contribuye a que las investigaciones no se detengan y a que las denuncias de víctimas sean atendidas adecuadamente. La Defensoría indicó que la justicia debe seguir examinado el caso y enviaron un mensaje puntual a las autoridades judiciales para continuar con las indagaciones pertinentes.

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La captura, ejecutada el 27 de noviembre por las autoridades españolas, respondió a una notificación roja de Interpol. Según información de la Fiscalía General de la Nación, Carlos Caicedo enfrenta un proceso judicial por la presunta comisión de los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento. Las denuncias fueron interpuestas por mujeres que, según la Defensoría del Pueblo, habrían mantenido vínculos laborales o políticos con Caicedo y relatan que las relaciones de poder se habrían utilizado en su contra para obtener favores sexuales, incluso tomando represalias que pusieron en riesgo su estabilidad laboral y su seguridad, como consta en el comunicado oficial citado por El Espectador.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades competentes para que garanticen la protección total de la niña presuntamente abusada, su madre y las demás denunciantes, al tiempo que pidió salvaguardar su intimidad, evitar cualquier tipo de revictimización y poner a disposición acompañamiento jurídico y psicosocial. Iris Marín, defensora del Pueblo, enfatizó en redes sociales que el acceso a la justicia no puede verse afectado por la posición, investidura o influencia de los investigados.

La Fiscalía detalló que la denuncia formal se presentó el 2 de julio y que, por ese entonces, Carlos Caicedo salió del país. Por su calidad de gobernador en ese momento, el caso pasó a manos del fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia y se dispusieron acciones investigativas para recabar pruebas. La denuncia está relacionada con un supuesto abuso sexual de una niña de ocho años ocurrido en 2023. La madre sostiene que, desde julio de ese año, ha sido víctima de manipulación psicológica, intimidaciones y mensajes de amenaza de parte de Caicedo, comunicados principalmente por WhatsApp. Además, denunció que su hija habría sido manipulada sexualmente, y que los regalos enviados por el exgobernador tendrían como finalidad comprar el silencio de la menor. La mujer asegura que la niña reveló los hechos en febrero de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Carlos Caicedo fue capturado en España según la Fiscalía?

La Fiscalía General de la Nación informó que Carlos Caicedo fue capturado en territorio español debido a una notificación roja emitida por Interpol. El exgobernador enfrenta investigaciones por los presuntos delitos de explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento en un contexto de poder, en hechos denunciados por personas cercanas a su entorno laboral y político, según datos recogidos por El Espectador y la propia Fiscalía.

¿Qué medidas pidió la Defensoría del Pueblo para proteger a las víctimas en el caso de Carlos Caicedo?

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales que adopten todas las garantías para proteger la seguridad e intimidad de la niña denunciante, su madre y las demás personas que han presentado denuncias. Además, la entidad pidió evitar la revictimización y asegurar tanto el acompañamiento jurídico como el apoyo psicosocial necesario para quienes han denunciado, como indicó en su comunicado oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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