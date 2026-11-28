Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella participó en un evento organizado por la Unidad Nacional de Víctimas en Barranquilla, una jornada dedicada a la entrega de indemnizaciones administrativas y judiciales a individuos afectados por el conflicto armado en la región Caribe. Durante su intervención, el mandatario expresó palabras de apoyo y respeto hacia quienes sufrieron la violencia causada por organizaciones ilegales, guerrillas y grupos paramilitares. Estas declaraciones reflejan su reconocimiento al profundo sufrimiento y las difíciles experiencias vividas por miles de familias que, según afirmó, han perdido seres queridos o se han visto forzadas a abandonar sus hogares y comunidades.

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Tal como reportó El Espectador, el presidente enfatizó la importancia de que el Estado cumpla con sus responsabilidades respecto a las víctimas y anunció que su administración ha reactivado procesos que, según él, se encontraban detenidos en gobiernos anteriores. En este sentido, resaltó que en el evento se oficializó el pago de 1340 indemnizaciones administrativas y judiciales, por un valor total de 28.942 millones de pesos colombianos, en beneficio de víctimas de violencia en los departamentos del Atlántico y Magdalena. Específicamente, detalló que 137 de estas indemnizaciones corresponden a la vía administrativa, sumando aproximadamente 1210 millones de pesos, mientras que las 1203 restantes se adjudicaron por vía judicial, por un monto superior a 27.732 millones. De ellas, la mayoría provienen de municipios del Atlántico y de Ciénaga, Magdalena.

El jefe de Estado aprovechó el espacio para reiterar su posición crítica frente al Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno Santos y las Farc-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo). De la Espriella señaló que considera injusto que algunos responsables de crímenes graves reciban privilegios sin que, a su juicio, las víctimas hayan obtenido una reparación adecuada. Subrayó su rechazo hacia lo que llamó el "macabro acuerdo de La Habana" y manifestó su convicción de que la paz no debe implicar la disminución de responsabilidades para quienes perpetraron actos violentos.

Finalmente, el presidente hizo un llamado a la vigilancia sobre los recursos dirigidos a las víctimas, advirtiendo que bajo su mandato no se permitirá que fondos destinados a la reparación sean desviados o apropiados irregularmente. Reafirmó que quienes incurran en estas prácticas deberán responder ante la justicia, reiterando su enfoque en la protección y el reconocimiento de los derechos de las personas afectadas por la violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas víctimas recibieron indemnizaciones en Barranquilla por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con la información presentada en El Espectador, durante un evento en Barranquilla se entregaron 1340 indemnizaciones administrativas y judiciales a víctimas del conflicto armado. Estas acciones cubren principalmente a personas en los departamentos del Atlántico y Magdalena, marcando un hito importante en la política de reparación a víctimas bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella.

¿Cuál es la posición del presidente Abelardo de la Espriella frente al Acuerdo de Paz con las Farc-EP?

El presidente Abelardo de la Espriella ha manifestado de manera reiterada su desacuerdo y rechazo hacia el Acuerdo de Paz de La Habana entre el gobierno Santos y las Farc-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo). Considera que el acuerdo otorgó privilegios a responsables de crímenes atroces, sin que las víctimas hayan recibido, en su opinión, una reparación suficiente y adecuada por parte del Estado.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.