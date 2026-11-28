Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hurto con millonarias implicaciones tuvo lugar en Ibagué, específicamente en el barrio Limonar, cuando cuatro hombres, movilizándose en motocicletas, interceptaron una camioneta alrededor de las 10:15 de la mañana del sábado 28 de noviembre. La víctima, identificada como Alejandro Martínez, fue obligada bajo amenazas con armas de fuego a entregar más de 480 millones de pesos en efectivo, según la información suministrada por la Policía Metropolitana de Ibagué.

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De acuerdo con los datos recogidos, Alejandro Martínez había retirado esa importante suma de dinero en una sucursal de Bancolombia ubicada en un centro comercial de la ciudad. Tras la transacción, se desplazaba por la calle 57 en su camioneta cuando fue abordado por cuatro hombres armados que lo interceptaron y lograron arrebatarle el dinero. El hecho generó conmoción no solo por la cantidad sustraída, sino también por la manera planeada en la que actuaron los responsables, quienes utilizaron motocicletas para facilitar su huida tras consumar el asalto.

Un aspecto relevante es que, según las versiones conocidas, a la víctima le habrían ofrecido un acompañamiento por parte de la Policía para el traslado del efectivo, pero finalmente no aceptó dicha escolta. Este tipo de acompañamiento es una medida preventiva ofrecida por las autoridades para quienes realizan retiros de cuantiosas sumas, especialmente en el sector bancario.

Después del atraco, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Ibagué asumió de inmediato las labores de investigación. Entre sus primeras acciones, los investigadores procuran establecer la identidad de los responsables y rastrear la ruta utilizada durante la huida. Aunque han iniciado la recopilación de información clave que podría llevar al esclarecimiento de los hechos, por ahora no se reportan capturas relacionadas con este millonario hurto.

El caso mantiene en alerta a las autoridades locales, quienes recomiendan a los ciudadanos evaluar siempre las medidas de seguridad ante operaciones bancarias de grandes montos, y subrayan la importancia de aprovechar los servicios de acompañamiento que ofrece la Policía Metropolitana para prevenir situaciones de riesgo similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el millonario hurto en el barrio Limonar de Ibagué?

El millonario hurto en el barrio Limonar de Ibagué se produjo cuando cuatro hombres en motocicletas interceptaron la camioneta de Alejandro Martínez, quien había retirado 480 millones de pesos en una sucursal bancaria. Los delincuentes, usando armas de fuego, amenazaron al ciudadano y le arrebataron el dinero, escapando rápidamente del lugar del crimen.

¿Qué hace la Sijín para investigar los hurtos en Ibagué?

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Ibagué lleva a cabo labores como la recopilación de información, la identificación de los involucrados y el análisis de las rutas de escape. Su trabajo es fundamental para esclarecer los hechos y lograr la captura de quienes participaron en el delito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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