Por: CENET

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La determinación de Bancolombia de iniciar un proceso gradual para dejar de dispensar billetes de $10.000 en algunos de sus cajeros automáticos ha generado dudas en la opinión pública acerca de la disponibilidad de esta denominación en Colombia. De acuerdo con la entidad financiera, la medida responde a razones operativas que buscan optimizar el funcionamiento de los equipos y mejorar la eficiencia de los retiros de dinero. Según explicó un vocero de Bancolombia, factores como la menor disponibilidad de billetes de $10.000 en el mercado y las condiciones en que llegan estas piezas a los cajeros dificultan su procesamiento y han llevado a priorizar otras denominaciones.

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A través de una comunicación, el banco indicó que “poco a poco retiraremos los billetes de $10.000 de los cajeros, para cuidar su funcionamiento. Algunos cajeros no entregan valores de $10.000 ni de $30.000. El resto de los valores siguen disponibles”. Asimismo, Bancolombia señaló que está avanzando en la incorporación de billetes de $100.000 en sus cajeros automáticos, con la intención de aumentar la capacidad de almacenamiento de efectivo y permitir un mayor número de retiros antes de que sea necesario reabastecer los cajeros, lo que representa un ajuste en la gestión propia de los recursos físicos en sus sucursales.

Frente a la inquietud sobre una posible disminución en la oferta de billetes de $10.000, consultada por dataiFX, la respuesta del Banco de la República fue clara: la entidad mantiene la producción y distribución de esta denominación para satisfacer las necesidades de la economía colombiana. El emisor precisó que conservar la función exclusiva de emitir la moneda legal implica atender la demanda de billetes y monedas en todo el país, y que los billetes de $10.000 siguen circulando de manera habitual.

Datos aportados por el Banco de la República indican que durante 2025 se produjeron 129,7 millones de billetes de $10.000, y en 2026 la cifra aumentó a 138,2 millones, lo que equivale a $1,38 billones. Además, señaló que al cierre del tercer trimestre de 2026 había circulando por Colombia 264,1 millones de billetes de esta denominación, una variación de apenas 0,4 % respecto al año anterior. El banco central resaltó, además, que según la encuesta nacional sobre provisión de los billetes y monedas e instrumentos de pago de 2026, este billete es el más utilizado en las transacciones cotidianas.

Hasta ahora, Bancolombia no ha precisado cuántos cajeros dejarán de entregar billetes de $10.000 ni ha fijado una fecha para completar la transición. De acuerdo con la información disponible, el proceso será gradual y los usuarios seguirán contando con otras denominaciones para efectuar sus retiros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Bancolombia dejó de entregar billetes de $10.000 en sus cajeros automáticos?

Bancolombia explicó, de acuerdo con dataiFX, que la decisión de dejar de dispensar billetes de $10.000 en algunos de sus cajeros es de carácter operativo. La medida busca mejorar la eficiencia del retiro de dinero y optimizar el funcionamiento de los equipos, considerando tanto la menor disponibilidad de estos billetes en el mercado como las dificultades en el procesamiento por el estado de las piezas. Además, priorizan la incorporación de denominaciones mayores, como la de $100.000, para permitir mayor capacidad de efectivo y más retiros por recarga.

¿Está escaseando el billete de $10.000 en Colombia según el Banco de la República?

No. Según la información entregada por el Banco de la República a dataiFX, la producción y circulación del billete de $10.000 se mantiene estable. El emisor reporta que continúan emitiendo y distribuyendo esta denominación para atender la demanda nacional, y que actualmente esta es la que se utiliza con mayor frecuencia en las transacciones cotidianas, como evidencian los datos y encuestas del propio banco central.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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