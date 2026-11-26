Los trabajadores que se desempeñan en los servicios domésticos en Colombia tienen derecho a recibir la prima de servicios en igualdad de condiciones que otros empleados. Este beneficio aplica tanto para quienes cumplen jornadas completas como para las personas contratadas por días o que trabajan parcialmente, siempre que exista una relación laboral.

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El derecho está establecido en la Ley 1788 de 2016, que modificó el Código Sustantivo del Trabajo para incluir a este sector entre los beneficiarios de la prestación social.

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Con la llegada de diciembre de 2026, los empleadores deben tener presente que se acerca el plazo para realizar el segundo pago del año. Sin embargo, el valor no necesariamente equivale a un salario mensual completo, pues depende del tiempo trabajado y de la remuneración que recibe cada persona.

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El artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la prima se reconoce por todo el semestre laborado o de manera proporcional al periodo trabajado.

¿Qué trabajadores domésticos tienen derecho a recibir la prima de servicios?

La legislación colombiana contempla que este beneficio cobija a las personas que realizan diferentes actividades relacionadas con el funcionamiento y cuidado de los hogares.

Entre ellas se encuentran:

Personas encargadas de labores de aseo y limpieza.

Trabajadores que realizan actividades de cocina, lavado y planchado.

Personas dedicadas al cuidado de niños y adultos mayores.

Jardineros y trabajadores de fincas.

Conductores de servicio familiar.

Personas que prestan sus servicios domésticos por días.

Por esa razón, trabajar únicamente algunos días a la semana o no tener una jornada completa no elimina el derecho a recibir la prima.

La condición fundamental es que exista un vínculo laboral entre el trabajador y el empleador. En cambio, quienes prestan servicios mediante un contrato de prestación de servicios, sin que exista una relación laboral, no tienen automáticamente derecho a esta prestación.

¿Cómo calcular la prima de servicios de diciembre de 2026?

El monto que debe recibir cada trabajador doméstico se determina teniendo en cuenta su salario base y la cantidad de días que laboró durante el semestre.

Para hacer el cálculo se utiliza la siguiente fórmula:

La base incluye el auxilio de transporte cuando el trabajador tiene derecho a recibirlo.

Por ejemplo, si una trabajadora doméstica recibe un salario mensual de $ 1.750.905 y tiene derecho a un auxilio de transporte de $249.095, la base para liquidar la prestación será de $ 2.000.000.

Si trabajó durante los 180 días del segundo semestre, el cálculo sería:

Salario mensual: $ 1.750.905.

Auxilio de transporte: $ 249.095.

Base para liquidar la prima: $ 2.000.000.

Tiempo trabajado: 180 días.

Al aplicar la fórmula, la operación queda así:

$ 2.000.000 × 180 ÷ 360 = $ 1.000.000.

De esta manera, la trabajadora recibiría un millón de pesos por concepto de prima de servicios correspondiente al segundo semestre de 2026. Si la persona trabajó durante un periodo inferior a los seis meses, el pago deberá ajustarse proporcionalmente al tiempo laborado.

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¿Hasta cuándo tienen plazo para pagar la prima de diciembre de 2026?

El artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la prima de servicios debe entregarse en dos pagos durante el año:

Primera cuota: hasta el 30 de junio.

Segunda cuota: durante los primeros 20 días de diciembre.

Por lo tanto, para el segundo desembolso de 2026, los empleadores tendrán plazo hasta el domingo 20 de diciembre para cumplir con esta obligación.

No obstante, el pago puede realizarse antes de esa fecha. Lo importante es que los empleadores reconozcan el valor correspondiente y respeten el plazo establecido por la legislación laboral.

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