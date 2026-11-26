Por: CENET

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A pocos días de que comience la temporada de festividades de fin de año, diversos gremios de comercio, gastronomía y entretenimiento nocturno han expresado su inquietud ante la posible aprobación de la Ley de Rescate Económico en Colombia. A pesar de que el Gobierno retiró algunos gravámenes, como el IVA para la canasta básica y algunos bienes esenciales, permanecen en discusión reformas tributarias sobre bebidas alcohólicas, refrescos y tabaco. Según informó el Congreso, la reforma cambiaría el impuesto al consumo de la cerveza por un impuesto a la producción, que sería del 10% sobre el precio al público declarado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), más un cargo de $330 por grado de alcohol en latas de 330 centímetros cúbicos. Para licores, vinos y aperitivos la tarifa subiría a un 35% ad valorem (porcentaje sobre el valor de venta) y $750 por grado alcoholimétrico en botellas de 750 centímetros cúbicos.

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De acuerdo con los empresarios, este incremento tributario podría impactar directamente los precios para los consumidores, quienes, a su vez, ya enfrentan un escenario de aumentos en costos de operación y mano de obra. Los gremios advierten una posible reducción de las ventas y una tendencia al cambio en hábitos de consumo, incluso un desplazamiento hacia canales informales de comercialización. Datos del DANE reseñan que, al corte de octubre de 2026, el índice de precios en bebidas alcohólicas y tabaco había aumentado 5,84% anual, mientras que en restaurantes y hoteles el incremento fue de 7,64%. Además, el Ministerio de Hacienda proyecta que si la subida de impuestos se traslada al costo final, podría impulsar la inflación nacional en 0,6 puntos porcentuales durante 2027.

El efecto de estas medidas varía entre los diferentes estratos. La Federación de Comerciantes y Tenderos de Colombia (Fedecom) asegura que el 59% de los hogares en estratos bajos consume cerveza fundamentalmente en el canal tradicional. Las proyecciones señalan que la cerveza podría subir entre 49% y 60% de precio, mientras que el aguardiente incrementaría 60,54% en el canal off-trade (venta fuera del establecimiento de consumo). Esto podría restringir el presupuesto de los hogares para las celebraciones decembrinas, y empujar parte de la demanda hacia el contrabando o bebidas adulteradas. Fedecom también señala afectaciones para las tiendas de barrio, que comercializan más del 90% de la cerveza y enfrentan una caída acumulada del 25,4% en ventas en los últimos cuatro años. Además, la organización ha cuestionado la viabilidad de la devolución EfectIVA, debido a la exigencia de facturación electrónica que muchos tenderos no podrían cumplir.

Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) pide evaluar una reducción en el gasto público antes de imponer nuevas cargas tributarias, sugiriendo un enfoque basado en eficiencia y austeridad del Estado. Otros gremios, como Asobares Colombia, señalan que las ventas legales de aguardiente podrían disminuir hasta 39,2%, afectando tanto el mercado formal como el empleo en un sector que ofrece trabajo a más de 1,68 millones de colombianos. Finalmente, existe preocupación por los recursos departamentales que dependen de los impuestos a las bebidas alcohólicas para financiar áreas como salud y educación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los posibles impactos de la Ley de Rescate Económico en los precios de cervezas y licores en Colombia?

La Ley de Rescate Económico propone un nuevo esquema tributario para cervezas y licores, lo que podría incrementar significativamente sus precios. Según Fedecom, la cerveza podría aumentar entre 49% y 60%, y el aguardiente un 60,54% en el canal off-trade, lo que tendría un impacto directo en el consumo de los hogares y en las ventas de los establecimientos formales.

¿Cómo afectaría el incremento de impuestos a bebidas alcohólicas y tabaco en la inflación de Colombia?

Según el boletín técnico del DANE y estimaciones del Ministerio de Hacienda, si los nuevos impuestos a bebidas alcohólicas y tabaco se trasladan a los precios, podrían sumar hasta 0,6 puntos porcentuales a la inflación nacional en 2027. Esto podría agravar el aumento del costo de vida, especialmente durante temporadas de alta demanda como fin de año.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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