Por: CENET

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El Gobierno de Venezuela divulgó recientemente un informe detallando la magnitud de la deuda pública nacional, que al cierre de 2025 alcanzaba los US$237.544 millones, cifra equivalente al 242% del producto interno bruto (PIB) del país. Estos datos provienen del documento Venezuela Renace, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual proporciona un inventario de los pasivos públicos y una evaluación sobre la capacidad del Estado para cumplirlos. Según se explica en ese informe, este diagnóstico es crucial para sentar las bases de una eventual negociación de la deuda venezolana.

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El panorama descrito por las autoridades es alarmante: el endeudamiento del sector público se encuentra en incumplimiento prolongado y las condiciones actuales no permiten sostener la deuda. El documento atribuye este escenario a factores como las sanciones financieras internacionales, la disminución de los ingresos petroleros y los desequilibrios económicos acumulados a lo largo de los años. Los bonos emitidos por el Estado, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Elecar suman US$110.134 millones, de los cuales US$45.939 millones son intereses impagos desde 2017.

A la deuda en bonos se suma un importante volumen en pasivos no financieros de PDVSA, que totalizan US$67.282 millones, comprendiendo deudas con proveedores y obligaciones asociadas a empresas mixtas y pensiones. Además, laudos arbitrales derivados de procesos de expropiación y nacionalización representan otros US$26.288 millones, sobresaliendo compromisos con la petrolera ConocoPhillips por US$13.799 millones.

En relación con los acreedores internacionales, China emerge como el principal prestamista con un saldo pendiente de US$16.866 millones a través del Banco de Desarrollo de China. Además, la deuda bilateral total de Venezuela abarca compromisos con el banco ruso Vnesheconombank y el brasileño BNDES, sumando US$23.262 millones, además de préstamos bancarios y obligaciones con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

No obstante, el informe señala que no todos los compromisos formarían parte de una eventual reestructuración, ya que algunos corresponden a obligaciones internas entre entidades estatales. Si se excluyen estos pasivos internos, la deuda sería de unos US$202.500 millones, representando el 206% del PIB. El Gobierno ha permanecido en default desde 2017 y, desde entonces, se ha visto excluido de los mercados internacionales de capitales. El proceso de normalización de sus relaciones financieras exteriores se reactivó en 2026, con la reanudación de relaciones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial desde abril de ese año, y el anuncio de la intención oficial de restructurar la deuda en mayo, contando con la asesoría del banco estadounidense Centerview Partners.

Las proyecciones económicas del Gobierno para afrontar las obligaciones incluyen un crecimiento económico del 5% para 2026 y la expectativa de que el PIB alcance los US$200.900 millones en cinco años. Incluso bajo ese escenario optimista, el nivel de endeudamiento seguiría siendo elevado, representando cerca del 118% del PIB proyectado. El plan se apoya en la esperanza de incrementar significativamente la producción y exportación petrolera, invertir US$160.000 millones en la próxima década —la mitad provenientes de socios privados— y reconstruir la economía asignando recursos equivalentes al 1,6% del PIB en 2026. Sin embargo, tanto el FMI como los organismos multilaterales todavía evalúan los alcances de este diagnóstico y las medidas propuestas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el monto de la deuda pública de Venezuela y cómo está compuesta?

Según el informe Venezuela Renace, la deuda pública de Venezuela sumó US$237.544 millones al cierre de 2025, lo que equivale al 242% del PIB. Esta cifra incluye bonos del Estado, pasivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), laudos arbitrales por expropiaciones y deudas bilaterales principalmente con China, Rusia y Brasil, así como préstamos bancarios y compromisos con organismos multilaterales como el BID.

¿Por qué Venezuela enfrenta dificultades para reestructurar su deuda?

El documento oficial atribuye las dificultades principalmente a sanciones financieras internacionales, la caída de los ingresos petroleros y una economía marcada por desequilibrios prolongados. Esto ha llevado a un incumplimiento de pagos desde 2017, complicando el acceso a mercados globales y retrasando la normalización de relaciones financieras con organismos internacionales y acreedores.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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