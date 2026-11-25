Por: VALORA ANALITIK

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La cotización del dólar en Colombia protagonizó una sesión de alta volatilidad y marcada reversión bajista este miércoles, cediendo buena parte del terreno ganado el día anterior.

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Al cierre de las operaciones, la tasa de cambio se ubicó exactamente en el mínimo de la jornada en $3.555, lo que representó una caída de $62,25 frente al último valor del martes ($3.617,25).

(Vea también: Dólar hoy en Colombia amaneció volando: sigue subiendo y rompió barrera de $ 3.550)

Durante las primeras horas de negociación, la presión compradora impulsó al billete verde hasta un techo intradiario de $3.691,90, quedándose a escasos $8 de la barrera técnica de los $3.700. Sin embargo, en esa zona apareció una contundente oferta de divisas que provocó un giro brusco de casi $137 a la baja, llevando al par a perforar nuevamente el umbral de los $3.600.

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JP Tactical destacó que el volumen negociado ascendió a US$1.856,7 millones —uno de los volúmenes más elevados de las últimas semanas—, otorgando solidez al rechazo en la zona de techo y abriendo espacio para una fase correctiva tras la marcada sobrecompra acumulada.

Por su parte, Acciones & Valores había advertido que, pese al sesgo alcista derivado de la prima fiscal y el ajuste en TES, existía margen para una corrección si aparecía oferta efectiva de dólares en el mercado o si los datos de inflación PCE en Estados Unidos moderaban las expectativas de ajuste de la Reserva Federal.

En los mercados cambiarios internacionales, la divisa estadounidense extendió su retroceso moderado en medio de la expectativa por nuevas señales macroeconómicas norteamericanas. Así, el índice DXY retrocedió un 0,19 % hasta situarse en 103,61 puntos.

Los operadores globales mantienen su atención sobre la publicación del índice de gastos de consumo personal (PCE) en EE. UU., indicador clave para definir si las tasas cortas estadounidenses conservarán su firmeza o si se abre espacio para una moderación en la postura de la Reserva Federal.

Petróleo rebota sobre los US$90 en antesala de la OPEP+

En los mercados globales de commodities, las cotizaciones del crudo registraron ganancias cercanas al 2 %, aunque continuaron contenidas por amplias señales de suministro internacional.

El petróleo Brent avanzó un 1,70 % hasta los US$90,29 por barril (recuperando la barrera de los US$90) y el WTI subió un 1,86 %, ubicándose en US$83,58 por barril.

El comportamiento de los precios energéticos estuvo marcado por la recuperación de las exportaciones en el golfo Pérsico —que llevó a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a proyectar un superávit global para el cuarto trimestre—, la reapertura del oleoducto libio Sharara, las compras récord de crudo ruso por parte de China e India y un leve incremento de 126.000 barriles en los inventarios reportados por el API en EE. UU.

Estos factores mantuvieron acotadas las cotizaciones de cara a la reunión de la alianza de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) del próximo 29 de noviembre, donde Irak buscará una mayor cuota de estimación de capacidad productiva.

Deuda pública de Colombia alcanza los $1.200 billones y sube al 62,2 % del PIB

En la coyuntura fiscal nacional, el Ministerio de Hacienda reportó un nuevo incremento en el saldo del endeudamiento del Gobierno Nacional Central al cierre de octubre de 2026.

La deuda pública total alcanzó los $1.200 billones, reflejando un aumento mensual de $14,7 billones frente a los $1.185 billones registrados en septiembre de 2026, y un crecimiento interanual de $19,6 billones en comparación con octubre de 2025 ($1.180 billones).

Como proporción del Producto Interno Bruto proyectado para 2026, el indicador escaló 80 puntos básicos, pasando del 61,4 % en septiembre al 62,2 % del PIB en octubre.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,68 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

(Lea también: Así funciona la tasa de cambio nominal y la Tasa Representativa del Mercado en la economía colombiana)

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,352 % desde los 12,381 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 13,399 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,210 %.

Los TES de 2036 registraron una tasa final de 13,250 %, frente al 12,902 % registrado anteriormente.

Los TES de 2050 finalizaron en 13,380 %; la jornada anterior se ubicaron en 13,250 %.

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