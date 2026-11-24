Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El precio del dólar en Colombia vivió una nueva jornada al alza este martes 24 de noviembre, al cerrar en 3.590,14 pesos, según información registrada en el mercado. El incremento fue de 84,22 pesos frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en 3.505,92 pesos para ese día. La tendencia alcista del dólar no es un hecho aislado: la divisa ha mantenido una dinámica de crecimiento constante durante los últimos días. De acuerdo con los reportes consultados, durante la jornada del martes, la moneda estadounidense alcanzó valores extremos, con un máximo de 3.645 pesos y un mínimo de 3.520 pesos. Además, se realizaron más de 2.000 transacciones, que sumaron un volumen total de 1.615 millones de dólares.

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La razón principal detrás de este incremento se relaciona con una mezcla de factores nacionales e internacionales. En el contexto local, el menor crecimiento de la economía colombiana influyó de manera significativa. Según datos aportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el crecimiento económico en el tercer trimestre fue de solo 0,5 %, lo que incrementa la incertidumbre sobre la recuperación del país. A esto se suma la inquietud por las políticas destinadas a estabilizar las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal y controlar el ritmo de endeudamiento, asuntos que generan dudas entre los inversionistas.

En el escenario global, las expectativas en torno a las decisiones que adoptará la Reserva Federal de Estados Unidos (conocida como FED, por sus siglas en inglés) también juegan un papel importante, especialmente en lo que respecta a posibles movimientos de las tasas de interés, que pueden influir directamente en el atractivo de las inversiones en dólares.

El comportamiento del dólar durante noviembre confirmó su tendencia al alza. La TRM presentó un incremento relevante: pasó de 3.316,70 pesos el martes 17 de noviembre a 3.505,92 pesos el 24, lo que representa una subida del 5,71 % en tan solo una semana. A su vez, el propio cierre del dólar el 24 de noviembre se mantuvo incluso por encima de la tasa oficial de referencia vigente para ese día.

Sobre el futuro de la moneda estadounidense, expertos consultados por La FM proyectan varios escenarios para diciembre. Alfredo Barragán, especialista en finanzas, estima un rango de cotización entre 3.250 y 3.300 pesos, mientras que Henry Amorocho pronostica un valor entre 3.250 y 3.350. Sin embargo, ambos advierten que la evolución dependerá de factores nacionales e internacionales, como la situación económica de Colombia y las acciones de la FED.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué sube el dólar en Colombia según el DANE y expertos consultados?

El aumento del dólar en Colombia se explica principalmente por el bajo crecimiento económico reportado por el DANE para el tercer trimestre y la incertidumbre sobre las medidas para manejar el déficit fiscal y la deuda. Además, las expectativas sobre posibles cambios en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos generan presión adicional sobre el peso colombiano, según expertos citados por La FM.

¿Qué es la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y cómo influye en el precio del dólar?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el valor promedio del dólar en el mercado colombiano durante un día. Se considera una referencia oficial para operaciones cambiarias y sirve para medir la variación en la cotización de la divisa, como se observó en los incrementos reportados durante noviembre. La TRM también es un indicador clave para inversionistas y empresas que participan en transacciones internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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