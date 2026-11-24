Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El caricaturista Matador realizó fuertes cuestionamientos contra quienes respaldaron en las urnas al presidente Abelardo de la Espriella, en el contexto de los recientes atentados que han afectado a Colombia. Según quedó consignado en su cuenta de X, Matador estableció una relación entre el actual clima de violencia y el respaldo electoral que recibió el mandatario. Con este mensaje, el artista buscó no solo denunciar la situación de orden público, sino también señalar a los ciudadanos que apoyaron el proyecto político de De la Espriella.

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La publicación comenzó evocando uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de Colombia, al afirmar: "Regresamos a la época de Pablo Escobar. Volvió la horrible noche", una frase que, en palabras de Matador, sintetiza la gravedad de la situación de seguridad que atraviesa el país. Este comentario sirvió de introducción para la crítica que lanzó a quienes, según él, tienen responsabilidad en el presente escenario, enfatizando que estos son los efectos de las decisiones electorales tomadas por millones de personas.

Posteriormente, Matador elevó la intensidad de sus críticas al referirse a los 13 millones de ciudadanos que, según sus palabras, dieron su voto al presidente. El caricaturista expresó: "Por esto votaron 13 millones de subnormales, que gritaban ¡Firme por la Patria! y bailaban al ritmo de un tigre hecho con inteligencia artificial. Ahí tienen, pendejos". Este mensaje, publicado en X, no solo pone en evidencia su inconformidad con la situación, sino que utiliza un lenguaje frontal y directo, lo que generó repercusión nacional. El uso de la referencia al "tigre hecho con inteligencia artificial" apunta a elementos de campaña que, según el artista, habrían influido en la decisión de los votantes.

Finalmente, Matador concluyó su intervención con una sentencia categórica: "Los muertos los pone el pueblo". De acuerdo con su planteamiento, el costo de los errores políticos y de liderazgo termina recayendo en la ciudadanía común. Esta declaración volvió a agitar el debate público y reavivó la polarización política, al ubicar el foco de discusión en la responsabilidad de los electores y en las consecuencias directas de sus decisiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué conexión hizo Matador entre los votantes de Abelardo de la Espriella y la violencia en Colombia?

Matador sugirió, a través de su publicación en X, que existe una relación entre el apoyo electoral que recibió Abelardo de la Espriella y el actual clima de violencia en Colombia. Según él, los recientes atentados y problemas de orden público serían el resultado directo de la elección de los 13 millones de votantes que respaldaron a De la Espriella en su camino a la presidencia.

¿Cuál fue el mensaje principal de Matador sobre la responsabilidad en los hechos violentos recientes?

El mensaje principal de Matador fue que la ciudadanía, en particular quienes votaron por el actual presidente, debe asumir parte de la responsabilidad por los hechos violentos que suceden en el país. Al afirmar que "los muertos los pone el pueblo", enfatizó que las decisiones electorales tienen consecuencias tangibles y dolorosas que afectan a los mismos ciudadanos.

‘Matador’ protagoniza caso de violencia política y se burla del físico de Paloma Valencia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El caricaturista y ahora candidato al Senado desató una fuerte controversia por crear imágenes ofensivas en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático.