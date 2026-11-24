El presidente Abelardo De la Espriella viajará a Cartagena para atender de primera mano la toma de rehenes en el supermercado Éxito de La Castellana, donde hombres armados mantienen retenidas a varias personas. Según el balance más reciente entregado en la información oficial, 10 de las 30 personas que estaban en el establecimiento han sido liberadas.

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La situación de orden público comenzó en horas de la mañana. En el lugar fueron instaladas carpas para recibir a quienes salen del supermercado, mientras las autoridades y organismos de socorro monitorean la emergencia y prestan atención a las personas liberadas.

De la Espriella había informado más temprano que cinco mujeres adultas mayores habían quedado en libertad. La cifra aumentó posteriormente a diez personas, de acuerdo con el reporte más reciente incluido en el comunicado sobre el desplazamiento del mandatario.

El presidente habló de un intento de asalto

En una declaración desde Villavicencio, el jefe de Estado explicó que, según la información que recibió, un grupo de hombres habría intentado asaltar un carro de valores y luego ingresó al centro comercial. La presencia de los sospechosos habría sido advertida por las cámaras de seguridad, tras lo cual se activaron los botones de pánico y llegó la Policía.

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“Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial”, afirmó el mandatario. Según su relato, los hombres se refugiaron en uno de los locales y retuvieron a cerca de 30 personas.

El presidente señaló que unidades especiales de la Policía y el Ejército estaban en el sitio. También advirtió que las autoridades desplegaron sus capacidades para atender la situación y buscar la liberación de las personas retenidas.

Las personas que permanecen dentro del supermercado son clientes y empleados. En videos difundidos en redes sociales se observa a varios hombres encapuchados que portan lo que parecen ser armas largas, mientras otras personas permanecen sentadas en el interior del establecimiento.

Aterrizajes fueron suspendidos temporalmente

La emergencia también tuvo efectos en la operación del aeropuerto internacional de Cartagena. Los aterrizajes fueron suspendidos por poco más de media hora para permitir la llegada de un equipo especial de la Fuerza Pública, mientras que los despegues programados continuaron.

El desplazamiento de De la Espriella busca que el mandatario atienda la situación en el lugar. Por ahora, el balance entregado señala que diez personas han sido liberadas y que las autoridades mantienen el operativo en el supermercado.

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