Armando Benedetti rompió el silencio frente a los señalamientos de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, quien aseguró que el exministro del Interior habría conocido una advertencia sobre un posible atentado contra el exsenador antes de su asesinato. El exfuncionario negó haber tenido conocimiento previo de un plan criminal y recordó la relación política que tuvo con el dirigente del Centro Democrático.

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“A mí, como a todos los colombianos, me dolió profundamente el asesinato de Miguel Uribe. Lo aprecié, trabajó políticamente conmigo y fue mi coordinador de juventudes en una de mis campañas al Senado”, escribió Benedetti en sus redes sociales.

El exministro también explicó que, durante su paso por la cartera del Interior, cualquier información sobre posibles riesgos contra figuras públicas o precandidatos presidenciales que recibiera de las autoridades de defensa e inteligencia era trasladada a los organismos competentes.

“Como ministro del Interior, siempre que conocí, de parte de las autoridades de defensa o inteligencia, cualquier situación de riesgo contra algún personaje público o precandidato acudí a la Policía y la UNP, como competentes, para que se tomaran las medidas necesarias y reforzar su seguridad”, manifestó.

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A mi, como a todos los colombianos, me dolió profundamente el asesinato de Miguel Uribe. Lo aprecié, trabajó políticamente conmigo y fue mi coordinador de juventudes en una de mis campañas al Senado. Como Ministro del Interior siempre que conocí, de parte de las autoridades de defensa o inteligencia, cualquier situación de riesgo contra algún personaje público o precandidato acudí a la Policía y la UNP, como competentes, para que se tomaran las medidas necesarias y reforzar su seguridad. Espero que las investigaciones avancen y su familia encuentre justicia y tranquilidad. — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 24, 2026

La controversia comenzó después de que Tarazona contara, en una entrevista con Vicky Dávila para Semana, que una fuente del Congreso le habló de una supuesta advertencia de Benedetti en abril de 2025, dos meses antes del atentado contra su esposo, ocurrido el 7 de junio de ese año.

“Me la dio una fuente. Y es que (Armando) Benedetti hizo una advertencia de que a Miguel lo iban a matar”, afirmó la viuda. Sin embargo, aclaró que no tiene cómo corroborar esa versión ni llevarla ante la Fiscalía, pues la persona que le entregó la información teme por su vida.

Tarazona cuestionó que, si el entonces ministro tenía conocimiento de una amenaza contra el exsenador o contra integrantes de su colectividad, no se hubieran activado medidas para protegerlo. También habló de las alertas que, según su percepción, podían terminar desestimadas por la cantidad de amenazas que recibían los políticos.

El nombre de Paloma Valencia también apareció en medio de la discusión. La exsenadora negó haber recibido de Benedetti una advertencia previa sobre un atentado contra Miguel Uribe, pero contó a Cambio que sostuvo dos conversaciones con él relacionadas con asuntos de seguridad.

La primera ocurrió el día del ataque, cuando pidió militarizar la clínica en la que atendían al exsenador y protección para sus familiares. La segunda tuvo lugar en octubre de 2025, cuando recibió información sobre un supuesto plan en su contra. Según explicó Valencia, esa alerta motivó el refuerzo de su esquema de seguridad.

Finalmente, Benedetti manifestó que espera que las investigaciones avancen y que los familiares del exsenador encuentren “justicia y tranquilidad”.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.