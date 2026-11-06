El escándalo de los contratos de Deicy Jiménez en el que señaló a Gustavo Petro por usar esa herramienta como supuesto pago de servicios íntimos ahora salpicó a otras figuras de esa administración.

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Las declaraciones públicas van a ser refrendadas ante la Corte Suprema y el resto de autoridades que la requieran, pero hay otro golpe de gracia en el que varios referentes quedarían en el ojo del huracán.

Así como sucedió con la senadora María José Pizano en medio de la investigación que ya está en curso luego de que fue mencionada por la joven, se conoció que hay una solicitud adicional.

Se pedirá que la justicia indague testimonios de antiguos miembros del gabinete gubernamental para establecer posibles irregularidades en las vinculaciones oficiales otorgadas a Deicy Jiménez, según indicó El Tiempo.

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Una lista de comparecientes buscará aclarar si existió nexo directo entre el trato íntimo que sostuvo la joven con el exmandatario y su llegada a nóminas estatales.

Los investigadores también verificarán si la mujer acreditaba plenamente el perfil exigido por las instituciones para ejecutar las funciones asignadas en cada dependencia. Jiménez ya recibió llamado de la Fiscalía.

Bajo este enfoque probatorio, se pedirá citar a Armando Benedetti, a Guillermo Alfonso Jaramillo y a otros funcionarios del Gobierno Petro en cuyas entidades se movió el currículum de la joven.

La inclusión de Jaramillo responde al trámite de la hoja de vida en el San Juan De Dios, complejo hospitalario cuyo director dependía de su cartera.

Frente a estas indagaciones, el expresidente Petro y su apoderado, el penalista Alejandro Carranza han sido enfáticos en que no hubo tal pago de favores y en que se trata de un ataque contra la figura del expresidente de izquierda.

Asimismo, la defensa argumenta que diversas exfuncionarias vienen soportando presiones indebidas para declarar sobre supuestos vínculos cercanos con el líder político.

Pese a los desmentidos oficiales, se conoció un chat en el que el presidente le pide a Angie Rodríguez, cabeza del Dapre, que se mantenga el contrato de Jiménez en la cartera del Interior.

Paralelamente, las autoridades judiciales pedirán revisar las tareas ejecutadas por la contratista durante su permanencia en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en tiempos de Yenniffer Parra.

Los despachos periciales esperan contrastar estas conversaciones digitales con los expedientes físicos para determinar responsabilidades administrativas o penales.

¿Qué contratos tuvo Deicy Jiménez en Gobierno Petro?

La contratación pública asignada a Deicy Jiménez durante el mandato presidencial de Gustavo Petro concentra la atención de los organismos judiciales tras revelarse cuantiosas sumas oficiales.

Los registros contractuales estatales evidencian múltiples órdenes de prestación de servicios que en conjunto superan los cien millones de pesos en diversas dependencias del poder ejecutivo.

Entre septiembre de 2022 y junio de 2023, la ciudadana suscribió dos contratos con el Congreso de la República por 10 millones cada uno.

Dichos acuerdos legislativos contemplaban labores de apoyo operativo y técnico en el Senado durante los primeros meses del periodo gubernamental del mandatario de izquierda.

Posteriormente, la contratista gestionó una orden de servicios con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada entre junio y diciembre de dos mil veinticinco por dieciocho millones.

En esa entidad adscrita al sector defensa ejecutó actividades de soporte administrativo y archivo bajo la supervisión directa de las directivas institucionales de aquel momento.

Asimismo, el Ministerio del Interior formalizó dos vinculaciones contractuales que sumaron más de 41 millones de pesos destinados a la seguridad ciudadana.

El primer acuerdo ministerial contempló honorarios por más de 11 millones de pesos asignados a la Subdirección de Proyectos para la Convivencia en dos mil veinticinco.

El segundo convenio en esa cartera ministerial se pactó en enero de 2026 por un monto total de 30 millones de pesos.

A estos montos se suman expedientes administrativos bajo revisión en el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, conocido como Dapre.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.