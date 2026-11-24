La angustia de las familias de las personas retenidas en el Éxito de Cartagena quedó reflejada en el testimonio de Ludis López, quien reconoció a su hija en uno de los videos que comenzaron a circular durante la emergencia de este martes 24 de noviembre.

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(Vea también: Fuerzas Militares se plantan en Éxito de Cartagena ante hombres armados con rehenes; revelan video)

Se trata de Zuley Marimón López, de 36 años, quien aparece, según su madre, entre las mujeres que fueron obligadas a permanecer sentadas frente a uno de los ventanales del establecimiento comercial. La mujer aseguró que identificó a su hija por la blusa roja que llevaba puesta.

“Esta amarrada”, manifestó Ludis al referirse a la situación de Zuley, en declaraciones entregadas a periodistas que permanecían en los alrededores del almacén, ubicado en el sector de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia.

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La madre explicó que su hija había salido de casa para cumplir con su jornada laboral y que debía presentarse a las 7:00 de la mañana. Sin embargo, fue su yerno quien le informó sobre lo que estaba ocurriendo, después de reconocerla en las imágenes difundidas de las personas retenidas.

“La tienen amarrada, una de esas tres mujeres es mi hija. Ella salió a trabajar esta mañana, debía presentarse a las 7:00. Fue el esposo de ella quien me avisó de lo que estaba pasando, al ver los videos y decirme lo que estaba pasando en el Éxito Cartagena. Por medio de él es que me entero de lo que está pasando con mi hija. Apenas tiene una semanita en ese trabajo”, relató Ludis.

La historia de Zuley hace aún más difícil la espera para sus familiares. La mujer tiene 36 años, es madre de dos hijos y llevaba apenas una semana trabajando en el negocio Pollos Bucaneros, ubicado dentro del establecimiento comercial.

Por ahora, la identificación de Zuley corresponde al reconocimiento que hizo su madre a partir de los videos. Su testimonio permitió conocer la situación que atraviesan los familiares de quienes permanecían dentro del almacén.

¿Cuántas personas permanecían retenidas en el Éxito de Cartagena?

La emergencia comenzó durante la mañana de este martes, cuando varios hombres armados ingresaron al establecimiento comercial en medio de un presunto intento de hurto a un vehículo de transporte de valores.

De acuerdo con la explicación entregada por el presidente Abelardo de la Espriella, los delincuentes pretendían asaltar un carro de valores que iba a recoger dinero del día anterior en uno de los locales del centro comercial.

El mandatario señaló que las cámaras de seguridad detectaron la presencia de los sospechosos y que los operadores activaron los botones de pánico, lo que permitió la llegada de la Policía.

Según las versiones preliminares, el episodio se habría registrado alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando varios establecimientos ya habían abierto sus puertas y había trabajadores y clientes en el lugar.

Los presuntos responsables del hurto terminaron refugiándose en uno de los locales y retuvieron a las personas que se encontraban allí. En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a varios trabajadores y clientes con las manos atadas, mientras eran intimidados por hombres armados.

La situación obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad en los alrededores del establecimiento, mientras las autoridades buscaban controlar la emergencia y conseguir la liberación de las personas.

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