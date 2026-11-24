El nombre de Omar Pardo Galeano, conocido con el alias de ‘Antonio Medina’, quedó en el centro de las investigaciones por el atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta, ocurrido en la noche del 23 de noviembre de 2026 en Villavicencio. El señalado cabecilla de las disidencias de las Farc registra 48 noticias criminales en la Fiscalía, por hechos ocurridos entre 2017 y 2026.

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La mayoría de esos registros se concentra en Casanare y Arauca. Entre los delitos que aparecen en las investigaciones están terrorismo, homicidio, extorsión, amenazas, uso de medios de guerra ilícitos, reclutamiento ilícito y constreñimiento ilegal.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, las autoridades también relacionan a Pardo Galeano con secuestros, hostigamientos contra la fuerza pública y ataques a la infraestructura vial. Uno de los casos mencionados es el secuestro del teniente coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas, ocurrido en abril de 2021.

El medio también reseñó que las autoridades vincularon a la estructura bajo su mando con el secuestro del campesino José Desiderio Cruz García, en Paz de Ariporo, Casanare, en marzo de 2020. A esa lista se suman los homicidios de Darío Sepúlveda Parra, Jhoan Sebastián Tarache y Cristian Ríos Caballero.

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Otros señalamientos incluyen amenazas contra el director ejecutivo de Fedearroz en Saravena, Arauca, en septiembre de 2020; ataques contra la Policía en Sácama y acciones armadas en Paz de Ariporo. También aparece un ataque contra una instalación militar en Tame, Arauca, en 2023.

Infobae indicó que Pardo Galeano, de 53 años, es señalado de dirigir los frentes 28 y 39 del Bloque Amazonas, estructura de las disidencias comandadas por alias ‘Iván Mordisco’. Además, recordó que estuvo vinculado al Acuerdo de Paz de 2016 y quedó en libertad en 2017 tras recibir beneficios derivados de ese proceso.

En relación con el atentado en Villavicencio, fuentes policiales citadas por Infobae señalaron su posible vínculo con el ataque, aunque las investigaciones buscan establecer quiénes lo ordenaron y ejecutaron. El Gobierno anunció una recompensa de 150 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables.

La explosión afectó la sede de la Gobernación del Meta y edificaciones cercanas. El caso continúa bajo investigación de las autoridades.

Así fue el atentado en Villavicencio

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.