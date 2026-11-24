Por: El Espectador

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La noche del lunes 23 de noviembre fue escenario de un violento incidente en Villavicencio, donde la sede de la Gobernación del Meta resultó gravemente perjudicada por un ataque con explosivos. Según información de El Espectador, la detonación ocurrió en el parque central de la ciudad y dejó al menos 24 personas heridas, entre ellas una menor de nueve años. Por ahora, de acuerdo con las autoridades, no se reportan víctimas mortales, aunque el hecho ha generado gran conmoción y alarma en la población local.

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El impacto de la explosión fue devastador, afectando no solo la Gobernación sino también edificaciones cercanas como la Catedral Nuestra Señora del Carmen, la Lotería del Meta y el Banco de la República. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que cerca del 60 % de la infraestructura de la Gobernación quedó dañada tras el atentado. Las repercusiones alcanzaron al menos 85 predios del sector, reflejando el alcance de la onda expansiva y el nivel de violencia desplegado.

Los heridos recibieron atención en diferentes instituciones médicas: la Clínica Primavera, el Hospital Departamental, la Clínica Trauma, Servimédicos, y los centros de salud Esperanza y Barzal. En el contexto del ataque, el Hospital Departamental de Villavicencio instó a la ciudadanía a donar sangre, especialmente de los grupos O negativo y O positivo, para atender la emergencia hospitalaria provocada por el alto número de lesionados.

Frente a la situación de inseguridad que vive la región, el presidente De la Espriella y el alcalde Alexander Baquero convocaron un consejo de seguridad extraordinario la mañana del 24 de noviembre. Como parte de las medidas inmediatas, la Alcaldía y la Gobernación anunciaron una recompensa de hasta 150 millones de pesos para quienes aporten información que conduzca a la identificación y captura de los responsables.

De acuerdo con las declaraciones del presidente De la Espriella, este atentado se atribuye al frente 39 Arcesio Niño, bajo el mando de alias ‘Baúl’, una facción disidente encabezada por alias ‘Iván Mordisco’. Se reveló, además, que el automóvil utilizado en el ataque había sido hurtado el 12 de marzo en Puerto Gaitán, también atribuido a esta estructura. El mandatario contextualizó que este no ha sido un hecho aislado, sino parte de una escalada de violencia que ya había incluido un atentado con carro bomba en el peaje de Pipiral el 15 de noviembre y otras acciones en Puerto Gaitán. Según sus palabras, los responsables ya han sido identificados y prometió que no quedarán impunes.

¿Cuáles fueron las consecuencias del carro bomba en la Gobernación del Meta y en Villavicencio?

El ataque con explosivos dejó al menos 24 personas heridas y significativos daños estructurales, afectando un 60 % de la Gobernación del Meta, así como edificaciones cercanas como la Catedral Nuestra Señora del Carmen, la Lotería del Meta y el Banco de la República, además de unos 85 predios en la zona, según El Espectador.

¿Quiénes son los responsables del atentado a la Gobernación del Meta y cómo responde el gobierno?

Según información ofrecida por el presidente Abelardo de la Espriella y citada por El Espectador, el ataque fue atribuido al frente 39 Arcesio Niño, bajo el mando de alias ‘Baúl’ y encabezado por alias ‘Iván Mordisco’. El gobierno local anunció una recompensa y aseguró que los responsables han sido identificados, prometiendo que responderán ante la justicia.

Así fue el atentado en Villavicencio

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.