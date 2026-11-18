Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo de la Espriella adoptó medidas especiales para supervisar las movilizaciones organizadas por simpatizantes del petrismo este jueves 19 de noviembre. De acuerdo con la información publicada, instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Casa de Nariño, la sede presidencial, orientado a monitorear en tiempo real el desarrollo de las protestas que se esperan en diversas regiones del país. En la sala de crisis de la Presidencia se realizó la reunión central, la cual contó con la participación virtual de varios comandantes regionales de la Policía Nacional. Desde allí, el Gobierno nacional se encargará de observar de cerca las condiciones de orden público y reaccionar oportunamente ante cualquier situación que se presente durante la jornada de manifestaciones.

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Previo a la instalación del PMU, Abelardo de la Espriella manifestó su posición sobre las marchas. El pronunciamiento tuvo lugar en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde el jefe de Estado señaló que algunos sectores asociados con el expresidente Gustavo Petro están convocando protestas por la coyuntura económica y fiscal del país. De la Espriella expresó críticas contundentes frente a estas convocatorias, asegurando que "ahora quieren marchar por los problemas que ellos mismos generaron. Colombia no es tonta. El pueblo sabe que los causantes de esa tragedia son ellos y que nosotros estamos aquí para resolverla. Yo no me vine a quejar, yo vine a resolver". Además, el mandatario reiteró su compromiso de denunciar ante las autoridades cualquier indicio de corrupción hallado durante su administración, como parte de una estrategia de transparencia y responsabilidad.

Mientras tanto, el expresidente Gustavo Petro utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para invitar masivamente a sus seguidores a tomar las calles del país el 19 de noviembre. Petro argumentó que la movilización se hace "por el empleo, por la economía, por las propuestas de Abelardo que dejarán en la pobreza a los colombianos y colombianas", en clara oposición a las políticas económicas promovidas por la actual administración. Estas protestas surgen en el contexto de confrontaciones abiertas entre la oposición y el Gobierno nacional, especialmente frente a los planteamientos de ajuste fiscal y otras propuestas que han generado debate público. Por ello, la vigilancia desde la Casa de Nariño pretende garantizar el seguimiento adecuado y la conservación del orden público durante la jornada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella instaló un Puesto de Mando Unificado en la Casa de Nariño?

El presidente Abelardo de la Espriella instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Casa de Nariño con el objetivo de monitorear las movilizaciones convocadas por sectores del petrismo. Esta medida busca realizar un seguimiento permanente al desarrollo de las manifestaciones y mantener control sobre las condiciones de orden público en diferentes regiones del país, de acuerdo con la información oficial publicada.

¿Cuál es el motivo de las movilizaciones convocadas por Gustavo Petro el 19 de noviembre?

Las movilizaciones promovidas por Gustavo Petro para el 19 de noviembre tienen como objetivo protestar en contra de las propuestas económicas del presidente Abelardo de la Espriella, que según Petro, dejarían en la pobreza a muchos colombianos y colombianas. Así lo expresó el propio Petro en su cuenta en X, motivando a sus seguidores a salir a las calles en defensa del empleo y la economía.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.