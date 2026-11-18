El Gobierno de Abelardo de la Espriella salió a desmentir una información publicada por The New York Times, según la cual Colombia habría comunicado a Estados Unidos que no contaba con los votos necesarios en el Congreso para aprobar operaciones militares conjuntas contra organizaciones del narcotráfico.

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La respuesta llegó por parte de Miller Soto, vocero del Gobierno Nacional, quien contestó públicamente a una publicación del periodista Luis Carlos Vélez en la red social X.

La controversia se originó por una publicación del diario estadounidense, que citó a funcionarios de ese país familiarizados con las conversaciones entre Bogotá y Washington. Según esa versión, De la Espriella habría manifestado su respaldo a la cooperación con el Pentágono, pero habría advertido que no tenía los apoyos legislativos para permitir la participación directa de militares estadounidenses en operaciones contra grupos narcotraficantes dentro de Colombia.

La información también señalaba que esa situación habría obligado al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a modificar su agenda de visita a América Latina y reducir el tiempo previsto para su paso por Bogotá.

Sin embargo, la declaración de Miller Soto contradice el relato publicado por el medio estadounidense y abre un interrogante sobre lo que realmente se discutió entre los dos gobiernos.

Este es el mensaje del vocero:

Apreciado @lcvelez, lo que reporta el @nytimes es absolutamente falso. El gobierno colombiano no ha comunicado tal cosa a Washington. — Miller Soto (@millersoto) November 18, 2026

¿Qué decía el New York Times sobre las operaciones militares de Estados Unidos en Colombia?

El artículo del diario estadounidense planteó que la administración de Donald Trump buscaba ampliar su estrategia contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico mediante operaciones terrestres y ataques aéreos en países de América Latina.

En ese escenario, Colombia tendría un papel importante por la experiencia de sus Fuerzas Militares y la cooperación histórica que mantiene con Washington.

La propuesta que describió el periódico habría permitido que tropas estadounidenses participaran directamente en acciones militares junto con las fuerzas colombianas dentro del territorio nacional.

El Times también relacionó el supuesto desacuerdo con la visita de Hegseth, quien tenía previsto abordar el asunto en Bogotá. El funcionario estadounidense pasó por Caracas, donde firmó un acuerdo de cooperación militar con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

No obstante, el Pentágono declinó pronunciarse sobre la información y, según el diario, tampoco hubo respuestas inmediatas de la Casa Blanca ni del Gobierno colombiano a sus solicitudes de comentarios.

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