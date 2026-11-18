El presidente Abelardo de la Espriella compartió las primeras imágenes de la llegada a Bogotá de alias ‘Primo Gay’, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc, quien fue trasladado a la cárcel La Picota después de su captura en Antioquia. En el video se observa el procedimiento de reseña, la toma de huellas y el momento en que le cortan su abundante cabellera antes de su ingreso al centro penitenciario.

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Las imágenes que publicó el mandatario muestran parte del procedimiento al que fue sometido Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de ‘Primo Gay’, tras su traslado a la capital. El hombre llegó bajo un fuerte dispositivo de seguridad y quedó a disposición de las autoridades judiciales en la cárcel La Picota.

De la Espriella acompañó la publicación con un mensaje en el que defendió los procedimientos de las autoridades y aseguró que se han respetado los derechos de las personas capturadas durante los operativos.

“Nunca se le han violado los derechos a ninguno de los capturados en los operativos que he adelantado. Aquí tienen a alias ‘Primo Gay’, capturado, procesado y motilado como corresponde”, dijo el mandatario.

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Nunca se le han violado los derechos a ninguno de los capturados en los operativos que he adelantado. Aquí tienen a alias “Primo Gay”, capturado, procesado y motilado como corresponde. ¡EN COLOMBIA EL MIEDO ESTÁ CAMBIANDO DE BANDO! Las capturas y los operativos continuarán hasta que cada bandido entienda que la autoridad del Estado se respeta y que sus crímenes no quedarán impunes. A los criminales les caerá todo el peso de la ley. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 18, 2026

¿Quién es alias ‘Primo Gay’ y por qué fue trasladado a Bogotá?

El hombre fue capturado el pasado 14 de noviembre en zona rural de Briceño, Antioquia, durante un operativo de la fuerza pública. Según información conocida sobre el procedimiento, las autoridades lo identifican como presunto cabecilla de una estructura de las disidencias de las Farc, vinculada a la facción de alias Calarcá.

A ‘Primo Gay’ le atribuyen posibles responsabilidades en homicidios, extorsiones, desplazamientos forzados y ataques contra la Fuerza Pública en Antioquia. Entre los hechos que investigan las autoridades también figura su presunta participación en el atentado contra un helicóptero Black Hawk en Amalfi, que dejó 13 policías muertos.

Tras su captura y judicialización, fue trasladado desde Medellín hasta Bogotá, donde permanece recluido en La Picota mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La llegada del señalado cabecilla y las imágenes de su cambio de apariencia se convirtieron en el nuevo mensaje del presidente De la Espriella sobre su política de seguridad y su intención de mantener los operativos contra las estructuras criminales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.