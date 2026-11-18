Por: El Espectador

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Neyder Yesid Uñates López, conocido como alias “Primo Gay”, fue trasladado desde Medellín hasta la cárcel La Picota, ubicada en Bogotá, después de ser capturado el sábado 14 de noviembre. La captura se da en el marco de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, que lo señala de crímenes como secuestros, homicidios y actos de terrorismo cometidos bajo el mando de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el grupo criminal Clan del Golfo en Antioquia. El 15 de noviembre, Uñates López, junto con Herny Sneyder Herrón Serna, fue presentado ante un juez ambulante de Antioquia con funciones de control de garantías para la respectiva audiencia judicial.

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Durante la diligencia, según información de la Fiscalía General de la Nación citada por El Espectador, el juez imputó a ambos el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En el caso específico de alias “Primo Gay”, se sumaron cargos como concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación y porte de armas de uso restringido o uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como utilización ilegal de uniformes e insignias. La Fiscalía sostiene que Uñates López, de apenas 23 años, habría ingresado a las disidencias de las Farc cuando tenía solo 14 años. En 2021, habría alcanzado el cargo de coordinador y, tras la caída de algunos jefes, habría escalado hasta posiciones superiores dentro de la estructura 36, que estaba bajo el mando de alias “Calarcá”.

El ente investigador precisa que su acción delictiva se habría centrado en municipios como Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento, Angostura y varias zonas del norte y bajo Cauca antioqueño, tomando control de rentas ilegales y enfrentándose de manera violenta con otras bandas armadas. En el transcurso de la investigación, la Fiscalía indica que desde enero de 2026, alias “Primo Gay” habría dejado las disidencias para integrarse al Clan del Golfo y mantener desde allí sus actividades delictivas, esta vez en contra de la población civil y de exintegrantes del grupo que lo acogió inicialmente.

De acuerdo con información de Inteligencia Militar y lo reportado por El Espectador, el frente 36 de las disidencias de “Calarcá” informó en julio su expulsión, atribuyéndole vínculos con bandas rivales. Además, la Fiscalía lo vincula con el homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, director de ‘El Confidente’, quien cubría enfrentamientos armados y desplazamientos forzados. Pérez Rueda fue interceptado y asesinado tras ser acusado de colaborar con la fuerza pública. También se le atribuye el derribo de un helicóptero Black Hawk, el 21 de agosto de 2025 en Amalfi, Antioquia, donde murieron 13 policías; este caso es investigado en Estados Unidos, cuyo gobierno ofreció hasta USD 5 millones de recompensa.

¿Quién es Neyder Yesid Uñates López alias “Primo Gay”, señalado por la Fiscalía?

Neyder Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”, es un joven de 23 años acusado por la Fiscalía de Colombia de múltiples delitos, incluyendo secuestro, homicidio y terrorismo, cometidos para las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Desde los 14 años habría hecho parte de estas estructuras delincuenciales, escalando dentro de la estructura 36 de las disidencias hasta convertirse en coordinador y posteriormente vincularse al Clan del Golfo.

¿Por qué fue vinculado alias “Primo Gay” con el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda?

La Fiscalía señala que alias “Primo Gay” estaría involucrado en el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda porque éste, al ser interceptado por hombres armados, fue acusado de colaborar con la fuerza pública luego de que revisaran su celular y hallaran un chat con un integrante del Ejército. Esta información habría llevado a tomar represalias violentas en su contra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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