Por: Blu Radio

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Tres días cumple Neider Yesid Uñates, alias ‘Primo Gay’ y su escolta Esneyder Herrón Sierra en el búnker de la Fiscalía de Medellín, luego de que el Juez 104 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Antioquia no solo legalizara su captura, sino que la Fiscalía General de la Nación les imputara varios delitos.

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Blu Radio ha conocido detalles de las audiencias, donde lo primero que se reveló es que el delincuente de 23 años pretendía huir con otras tres personas de la vereda Santa Ana de Briceño, como ya lo había hecho en el pasado.

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“En ese momento se estaban movilizando dos motocicletas con cuatro personas armadas, además de un vehículo que todos estos huyeron y que al parecer hacían parte de un grupo armado ilegal. Se configura aquí la conducta fabricación, tráfico, porte de armas de uso personal”, relató la fiscal especializada de Bogotá, en la legalización de captura.

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Al peligroso criminal se le imputaron delitos como concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas, y utilización ilegal de uniformes e insignias, pero en otra audiencia se le imputará delitos por el asesinato del periodista en Briceño, los 13 policías muertos en ataque a un helicóptero en Amalfi y otros hechos.

“Usted ordenó integrantes de su comisión ubicar al hombre conocido como ‘Papelillo’, a quien le atribuía suministrar información a la Fiscalía y a la Policía. Cuando la víctima llegó, usted le quitó un revólver que lleva consigo, lo amarraron de las manos y lo trasladaron fuera del caserío. Después entonces evidenció que él estaba muerto”, señlaó la fiscal.

Además, la Fiscalía General de la Nación contó que tiene en su poder el testimonio de un joven reclutado, donde alias ‘Primo Gay’ le ofreció una mejor vida, hecho que no pasó.

“Señala que conoció al ‘Primo’ en la vereda de La Laguna de Anorí a finales del 2022 cuando cobraba vacunas. Afirma que fue quien lo incorporó a la estructura el 8 de marzo del 2022, mediante promesas de una vida mejor, vivienda y una mina para trabajar. Le asignó labores de miliciano para informar sobre la presencia del Ejército y de otros grupos armados. Le entregó una pistola, un proveedor y 50 cartuchos 9 milímetros”, contó la fiscal.

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Al no aceptar los cargos, tanto ‘Primo Gay’ como su escolta, se exponen a perder en juicio y se calcula cuánto pagarían de prisión si los hayan culpables.

“El concierto para delinquir el cual tiene una pena de 12 a 27 años de prisión. La conducta de fábrica o traficación, uso de armas de uso privativo se parte de 22 a 30 años. El concurso homogéneo de dos secuestros, el cual tiene una pena de 192 a 360 meses de prisión. Y utilización ilegal de uniformes e insignias, por lo tanto, la pena es de 64 a 162 meses”, afirmó la fiscal.

Por ahora y a la espera de que se conozca con exactitud en cuál centro penitenciario será recluido alias ‘Primo Gay”, el mismo presidente había dado pistas, como un candidato a estar en una de las cárceles en altamar donde como él señala, “no entra la señal ni de la Santa Cruz”

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