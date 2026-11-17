Por: Portal Bogotá

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En la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, el deporte y la lectura han encontrado un punto de encuentro que va mucho más allá del entretenimiento: forman parte de un proyecto social que busca fortalecer la comunidad y abrir nuevas oportunidades para niños, niñas y jóvenes. De acuerdo con información del portal institucional ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la tercera edición de la Librocopa se realiza en esta zona y representa una estrategia constante donde el fútbol se convierte en el eje para promover las prácticas de lectura, escritura y oralidad (LEO). Esta iniciativa fomenta el aprendizaje, la convivencia y la creación de espacios seguros mediante la articulación de diversos sectores institucionales y comunitarios.

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Según declaraciones de María Camila Pineda, quien representa la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte a través de la Dirección de Lectura, la Librocopa llega a San Cristóbal después de haber tenido dos ediciones anteriores en distintas localidades de Bogotá. Ella resalta el trabajo conjunto entre bibliotecas comunitarias y entidades oficiales para acercar la oferta cultural, educativa y recreativa a distintos barrios de la ciudad.

Uno de los aspectos centrales de la Librocopa es la formación en valores ciudadanos y la prevención de violencias. A través de encuentros pedagógicos, se abordan temas como la tolerancia y la empatía, así como la importancia de escuchar y respetar opiniones diversas. Estas jornadas invitan a la juventud a reflexionar sobre el respeto por las diferencias y la necesidad de entender el punto de vista del otro, lo cual ayuda a evitar actitudes de discriminación o agresión. De esta manera, cada encuentro deportivo se convierte en un escenario para aprender habilidades de convivencia, incentivar el diálogo y fomentar la solidaridad entre los participantes.

La realización de esta tercera edición en San Cristóbal evidencia el compromiso de la administración distrital, liderada por el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, y la Alcaldía Local, con el fortalecimiento del tejido social. El trabajo articulado con organizaciones comunitarias y bibliotecas demuestra que fútbol y lectura, juntos, no solo promueven la participación ciudadana, sino que actúan como puertas de entrada a nuevas oportunidades para la juventud de la ciudad.

Esta edición de la Librocopa confirma que el deporte puede trascender lo competitivo y convertirse en un motor de transformación social, permitiendo que el juego y la lectura aporten al crecimiento y fortalecimiento del futuro de los territorios.

¿Qué es la Librocopa Bogotá y cómo une fútbol y lectura?

La Librocopa Bogotá es una iniciativa que integra el fútbol con actividades de promoción de la lectura, escritura y oralidad (LEO). De acuerdo con ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este proyecto utiliza el atractivo del deporte para despertar el interés de niños, niñas y jóvenes por los libros y la construcción de comunidad, articulando esfuerzos institucionales y comunitarios, sobre todo de bibliotecas, para llegar a distintos sectores de la ciudad.

¿Cómo fomenta la Librocopa valores y convivencia entre los jóvenes?

Según información de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la Librocopa promueve encuentros pedagógicos en los que se trata la formación en valores como la tolerancia, la empatía y el respeto a las diferencias. Estos espacios permiten a los jóvenes reflexionar sobre la importancia de escuchar otros puntos de vista y evitar la discriminación, convirtiendo el escenario deportivo en una escuela para la convivencia y la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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