Por: Noticiero 90 minutos

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En un contexto marcado por tensiones sociales y manifestaciones, el presidente Abelardo De La Espriella realizó un recorrido por las calles de Cali para supervisar el orden público y entregar un mensaje directo sobre las movilizaciones violentas recientes. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, el mandatario diferenció claramente entre el derecho constitucional a la protesta pacífica —reconocido y respaldado por la administración— y los actos que afectan negativamente la movilidad y la seguridad. "La protesta pacífica es un derecho constitucional que respeto y garantizo, pero la violencia, el terrorismo urbano y los bloqueos de vías no son un derecho de nadie", enfatizó en su declaración oficial.

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El hecho más relevante se registró en la vía Panamericana, un corredor fundamental para la movilidad regional, que fue bloqueado por manifestantes. Según lo reportado, De La Espriella ordenó la intervención inmediata de la Fuerza Pública para despejar la zona y restablecer el tránsito, logrando la normalización del flujo vehicular en apenas 30 minutos. Frente a estos eventos, el presidente subrayó su compromiso de estar al frente de las acciones necesarias, sosteniendo que ejercer la autoridad de manera oportuna es esencial para garantizar la seguridad colectiva.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó de forma contundente: "¡No voy a permitir que unos pocos incendien el país!", mensaje que acompañó con la publicación de un video que documenta su paso por la capital vallecaucana. Esta postura reafirma la línea inflexible del gobierno respecto a actos que considera violentos o desestabilizadores.

En su pronunciamiento público, De La Espriella también dirigió críticas hacia los sectores que, según él, son responsables del "deterioro institucional del país". Señaló que quienes hoy promueven el caos son los mismos que "empoderaron a la delincuencia, desangraron las arcas del Estado mediante la corrupción y dejaron sectores vitales como la economía y la salud en crisis". Frente a los intentos de atribuir a su administración las consecuencias de estos problemas, afirmó: "Yo no llegué a encubrir sus desastres, llegué a resolverlos". Reiteró, a su vez, que seguirá actuando con firmeza para impedir que los violentos sometan el territorio nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas tomó el presidente De La Espriella para enfrentar los bloqueos en Cali?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el presidente De La Espriella ordenó la intervención de la Fuerza Pública tras el bloqueo de la vía Panamericana por parte de manifestantes. Dicho operativo permitió despejar el corredor vial y restablecer la circulación vehicular en aproximadamente 30 minutos, mostrando una respuesta rápida y decidida ante la alteración del orden público.

¿Cuál es la postura del presidente Abelardo De La Espriella frente al derecho a la protesta y la violencia?

Según declaraciones oficiales recogidas en Noticiero 90 Minutos, el mandatario hizo una distinción clara entre la protesta pacífica —que definió como un derecho constitucional que respeta y garantiza— y conductas como la violencia, el "terrorismo urbano" y los bloqueos de vías, las cuales rechaza abiertamente y considera que no representan derechos ciudadanos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.